上海再傳2名機場國際貨運人員確診 貨運業務全部暫停

據大陸國家衛健委通報，8月20日，中國大陸共報告新增新冠確診病例20例，其中境外輸入病例16例，本土病例4例。本土病例分別為上海2例、江蘇1例、湖北1例。上海這次本土疫情又是出現在浦東國際機場貨運區。受此影響，浦東機場貨運業務已全部暫停。

上海20日晚間舉行的疫情防控記者會指出，2名確診者為浦東國際機場境外貨機作業區工作人員。1人是為境外貨機服務的衣索比亞籍機械工程師，另1人是機場境外貨機作業區工作人員。2人均已全程接種新冠疫苗。

根據上海初步疫調，這2名確診者近兩周都無外出旅居史，暫時沒有發現該病例與大陸國內其他地區的疫情存在關聯，上海市疾控部門正在加緊進行2人的病毒基因測序。

大陸《財新網》指出，受疫情影響，浦東國際機場全部的貨運站已於20日上午關閉，所有貨運航線暫停。浦東機場是中國大陸最大的貨運機場，2020年貨郵吞吐量368.66萬噸，占全大陸機場總吞吐量的23%。

財新網引述一名航空貨運代理業者說法指出，按照大陸當前機場防疫操作，一旦發現疫情，場站貨運基本就會全部暫停，相關貨運站至少關閉14天。因此，未來兩周浦東機場航空貨運業務將受到較大影響。

機場儼然已成為大陸當前防疫最大破口。去年11月9日，浦東機場就曾發生一名國際貨運人員不慎遭到感染，引發局部本土疫情。本月3日，浦東機場一名負責運送外航貨機機組成員的司機確診。基因測序結果顯示，這名司機感染的是Delta病毒。

上個月20日，南京祿口國際機場傳出新冠疫情。疫調顯示，疫情起因於機場清潔人員在清理一架俄羅斯入境航班時遭到感染。Delta病毒從祿口機場入侵大陸後，疫情迅速蔓延至大陸十餘省，祿口機場所有客貨航班於7月26日起全面暫停，至今仍未恢復。

本月5日，海南海口美蘭國際機場也傳出一名國際貨運搬運工確診，美蘭機場隨即關閉所有國際貨運航線。直到8月18日，美蘭機場貨運航班才陸續恢復。8月18日，天津機場傳出有進口貨物檢測出新冠陽性，貨運業務也隨即被喊停。