全國人大修法：可生三胎 超生不罰 

中國全國人大常委會會議周五（8月20日）表決通過了關於修改《人口與計劃生育法》的決定。“一對夫妻可以生育三個子女”寫入其中。

據中新網報道，修改後的計生法還刪除了有關撫養費征收、計劃生育證明、采取長效避孕措施等與三孩政策相違背的規定。由此，社會撫養費——即超生罰款成為歷史。即使生育了四孩或更多子女，從國家法律層面也不會再有處罰。

雖然有報道指出這並不意味著全部處罰措施的取消——在地方人口與計劃生育條例中，還存在對“超生”的黨政工作人員的黨紀政紀處分的規定。但一些專家和民眾都認為，新法實際上釋放了全面開放生育的信號。有關新聞在網絡上引起諸多評論。

有網友指出：“生育三胎以上並沒有像以前一樣有超生處罰措施，這就是全面放開生育政策了，只是不這樣提罷了。”還有人說：“真沒必要限制，想生的覺得三個不夠，不想生的一個都不要。”有人提出問題：“對於老百姓，生孩子或多生孩子的意義是什麼？婚姻法對女性的保護又是什麼？”

不如鼓勵早婚早育？

更多人的意見是，目前中國生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是養育成本太高。“就算能生三胎，有錢養嗎，一般百姓養兩個就困難了，有錢人就算不開放三胎，也早就生完三胎四胎了，說出具體鼓勵政策並實施，並不是為了要錢要房生孩子，而是我生了三胎沒錢養，誰給我養！”另一位網友呼籲“說的配套服務政策最好要更細一點，讓老百姓看得見摸得著！”

根據修訂後的計生法，國家采取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

中國2015年將“全面兩孩政策”寫入《人口與計劃生育法》。今年5月底當局宣布實施一對夫妻可以生育三個子女的政策。兩個月後又發布相關配套措施，包括取消“社會撫養費”並廢止相關處罰規定，此外還提到，未來中國民眾入戶、入學、入職等安排也將“與個人生育情況全面脫鉤”。人口政策不斷放開的背景是中國人口出生率持續下降和老齡化的進程。

但計劃生育政策改變的頻率加快也引來嘲諷。博主安替發推：“剛看到政府允許四胎的新聞。報告政府，房事有點跟不上政策節奏了，再快會閃掉我們的老腰。”其他推特用戶跟帖：“還4胎，真心搞笑，這政策一天一出，請官老爺們就別扯了，生育的自由還給人民吧，無論10胎還是0胎。”

有人調侃：“要四胎的得四十歲往上了吧？我強烈建議偉哥納入醫保。”還有人提醒：“對應老齡化，有個非常重要的措施別忘了：結婚年齡提前，鼓勵早婚早育。”

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