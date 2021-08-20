大陸神舟十二號太空人第二次出艙 完成三項任務

中國載人航天工程辦公室20日發布消息，正在中國太空站天和核心艙上的神舟十二號太空人聶海勝及劉伯明，在周五（20日）早上進行第二次出艙活動。本次出艙的任務主有三，分別是安裝艙外的熱控擴展泵組、抬升艙外全景攝像機D，以及組裝艙外工具箱，均成功完成。

據新華社，在下午2時33分左右，歷時約6小時的出艙活動結束，圓滿完成全部既定任務，兩名太空人已安全返回天和核心艙，比原計劃提前約一小時。

第二次出艙活動，艙內外密切配合，先後完成艙外擴展泵組安裝、全景相機D抬升、艙外設施組裝等任務，全過程順利圓滿，進一步檢驗中國新一代艙外太空服的功能性能，檢驗太空人與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。

中國載人航天工程辦公室指出，目前神舟十二號載人飛行任務已經進入第三個月，後續太空人將繼續開展太空科學實驗和技術試驗，並計劃在9月中旬返回東風著陸場。返回前，神舟十二號飛船還將繞飛及徑向交會試驗。

中國載人航天工程辦公室表示，截至早上10時12分，身著中國自主研製新一代「飛天」艙外太空服的聶海勝、劉伯明，已先後從天和核心艙節點艙成功出艙，並已完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，後續將在機械臂支持下，相互配合開展太空站艙外有關設備組裝等作業。與此同時，在艙內的另一名太空人湯洪波則配合支持出艙航天員開展艙外操作。

6月17日，中國三名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波搭乘神舟十二號載人飛船進入太空，並作為中國太空站首批航天員進駐天和核心艙，開啟了長達三個月的太空之旅。

7月4日，中國太空站首次出艙活動。兩名太空人出艙任務之一是抬升全景相機A。太空人第一次的艙外活動，會安裝延伸支架，會極大改善全景相機A的視野，給大家帶來更多的太空之美。

據中國太空人科研訓練中心研究員、太空人系統副總設計師吳大蔚此前透露，根據任務安排，太空人第二次出艙活動將抬升一個全景相機、安裝一套擴展泵組，為後續太空站擴展艙段做好準備。他表示，此舉一方面是為了完成建造，另一方面也是為了全面涵蓋關鍵技術驗證的要素，「所以這方面設計上肯定是這個有覆蓋性，也有任務的需求。」