快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

妮可基嫚團隊豁免檢疫　港府：至今未違檢疫規定

中央社 / 香港20日電
妮可基嫚在港免隔離，遭質疑耍特權引眾怒。（路透資料照片）
妮可基嫚在港免隔離，遭質疑耍特權引眾怒。（路透資料照片）

在民意的壓力下，香港商務及經濟發展局局長邱騰華今天解釋好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）及其團隊獲豁免檢疫入境的理由，並澄清他們至今沒有違反防疫守則。

邱騰華上午就這起事件會晤媒體記者，他說，局方豁免妮可基嫚及其團隊入境後的隔離檢疫，是依法而行，合情合理，是為了推廣本地電影業。

他說，妮可基嫚及相關工作人員合共5人獲豁免檢疫入境，而他們至今沒有違反在港停留期間需要遵守的規定。

這些規定包括抵港前接種了疫苗、在指定居所停留、留港期間須接受多次病毒檢測、在港只能從事指定的工作並有固定行程，以及禁止使用公共交通等。

邱騰華說，他們有派人跟進妮可基嫚的行程，各人並未違反有關規定。

為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）從海外移入，港府目前把海外地區分為高、中、低風險的防疫級別，澳洲屬於中風險區，抵港者即使已接種疫苗，也要到指定酒店接受隔離檢疫14天。

但妮可基嫚及其工作人員日前入境後獲豁免隔離檢疫，這引起媒體及醫學專家質疑，憂慮他們在市內傳播病毒。

疫苗 中風

延伸閱讀

影／境外生盼盡速入境 現場警爆衝突「把麥克風放掉」

直播／高端今預約截止、台電篩檢出爐 指揮中心下午2時記者會

少年入境大陸一個月後確診 福州仍列台灣輸入病例

國際疫情升溫 竹縣加強防疫旅館管制及消毒

相關新聞

港老街「柑仔店」賣台灣故事 文青打卡新熱點

灣仔是香港最老華人聚居區之一，蘭杜街是灣仔最老的小街之一，還以上世紀初匯豐銀行主席蘭杜命名。百多年來這條老街沒留下多少故...

大陸通過「個人信息保護法案」 規範人臉等個資收集

大陸全國人大常委會20日通過「個人信息保護法」，明確規定不得過度收集個人訊息、大數據「殺熟」，並對人臉訊息等敏感個資的處...

已婚南京高校院長PUA？偷吃女博士 還害她流產兩次

江蘇南京信息工程大學文學院院長被舉報婚內出軌，疑用PUA手法與一名女博士發展婚外情，導致該女子流產兩次，現今院長已被停職...

大陸「90後」愛國Rap歌手 用唱的要求打開美國德堡大門

中國一90後說唱（Rap）組合「天府事變」創作的英文歌《說唱：打開德堡的大門》近日在海外走紅，號稱已吸引超過500萬外國...

大陸最東端 牡佳高鐵試運行

8月19日8時許，牡丹江至佳木斯高鐵首趟試運行列車從牡丹江站駛出，標誌著中國最東端高鐵——牡佳高鐵正式進入運行試驗階段，...

第五屆中阿博覽會 銀川開幕

第五屆中國─阿拉伯國家博覽會19日在寧夏銀川市開幕。來自摩洛哥、哈薩克斯坦、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）等阿拉伯國家領導人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。