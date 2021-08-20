妮可基嫚團隊豁免檢疫 港府：至今未違檢疫規定
在民意的壓力下，香港商務及經濟發展局局長邱騰華今天解釋好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）及其團隊獲豁免檢疫入境的理由，並澄清他們至今沒有違反防疫守則。
邱騰華上午就這起事件會晤媒體記者，他說，局方豁免妮可基嫚及其團隊入境後的隔離檢疫，是依法而行，合情合理，是為了推廣本地電影業。
他說，妮可基嫚及相關工作人員合共5人獲豁免檢疫入境，而他們至今沒有違反在港停留期間需要遵守的規定。
這些規定包括抵港前接種了疫苗、在指定居所停留、留港期間須接受多次病毒檢測、在港只能從事指定的工作並有固定行程，以及禁止使用公共交通等。
邱騰華說，他們有派人跟進妮可基嫚的行程，各人並未違反有關規定。
為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）從海外移入，港府目前把海外地區分為高、中、低風險的防疫級別，澳洲屬於中風險區，抵港者即使已接種疫苗，也要到指定酒店接受隔離檢疫14天。
但妮可基嫚及其工作人員日前入境後獲豁免隔離檢疫，這引起媒體及醫學專家質疑，憂慮他們在市內傳播病毒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言