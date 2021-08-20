妮可基嫚團隊豁免檢疫　港府：至今未違檢疫規定

在民意的壓力下，香港商務及經濟發展局局長邱騰華今天解釋好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）及其團隊獲豁免檢疫入境的理由，並澄清他們至今沒有違反防疫守則。

邱騰華上午就這起事件會晤媒體記者，他說，局方豁免妮可基嫚及其團隊入境後的隔離檢疫，是依法而行，合情合理，是為了推廣本地電影業。

他說，妮可基嫚及相關工作人員合共5人獲豁免檢疫入境，而他們至今沒有違反在港停留期間需要遵守的規定。

這些規定包括抵港前接種了疫苗、在指定居所停留、留港期間須接受多次病毒檢測、在港只能從事指定的工作並有固定行程，以及禁止使用公共交通等。

邱騰華說，他們有派人跟進妮可基嫚的行程，各人並未違反有關規定。

為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）從海外移入，港府目前把海外地區分為高、中、低風險的防疫級別，澳洲屬於中風險區，抵港者即使已接種疫苗，也要到指定酒店接受隔離檢疫14天。

但妮可基嫚及其工作人員日前入境後獲豁免隔離檢疫，這引起媒體及醫學專家質疑，憂慮他們在市內傳播病毒。