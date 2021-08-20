第五屆中阿博覽會 銀川開幕

第五屆中國─阿拉伯國家博覽會19日在寧夏銀川市開幕。來自摩洛哥、哈薩克斯坦、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）等阿拉伯國家領導人，全國政協、商務部、貿促會等中方人員通過線上、線下方式參加開幕式。

中新社報導，本屆博覽會以「深化經貿合作、共建一帶一路」為主題，邀請阿聯酋、摩洛哥為雙主賓國，河南、重慶為雙主題省，6個主題展區及9項會議論壇將重點圍繞數字經濟、清潔能源、新型材料、現代農業、綠色食品、醫療康養等領域展開經貿務實交流，深化能源、產能、基建等傳統領域合作，拓展5G、人工智能、航空航天等新興技術領域合作。

寧夏回族自治區黨委書記、人大常委會主任陳潤兒在致辭中表示，寧夏將竭盡所能提供最優質的服務，全力搭建中阿政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通的平台；竭盡所能提供最優厚的保障，盡力滿足企業土地、資金、人才需求；竭盡所能提供最優惠的政策，努力營造國際化、法治化、便利化營商環境，讓企業投資有效益、付出有回報。

全國政協副主席邵鴻在主旨演講中指出，中方願與阿方一道共同支持中阿博覽會創新發展，中國政府將繼續支持寧夏深化中阿經貿合作，積極參與西部陸海新通道建設，構建向西開放的空中通道，加快中國（銀川）跨境電子商務綜合試驗區建設，推動中阿高質量共建一帶一路不斷結出新碩果。

主賓國、摩洛哥首相薩杜丁 · 歐斯曼尼表示，摩洛哥2017年成為首批簽署一帶一路政府間諒解備忘錄的國家。中國和阿拉伯國家經濟互補性強，合作前景廣闊，摩洛哥願在共建一帶一路框架下，推動中摩產能合作，加強在基礎設施建設、貿易、投資、科技、航天、農業、金融等領域的合作。

據悉，本屆博覽會還搭建了「雲上」論壇、「雲上」洽談、「雲上」展館，為一帶一路沿線國家和地區探索合作新領域、拓展合作新空間創造更多機遇。

前四屆中阿博覽會，共有112個國家和地區、21位中外政要、283位中外部長級嘉賓、5000多家國內外企業、4萬多名國內外嘉賓參會參展，累計簽訂各類合作項目936個。中阿技術轉移中心、中阿農業技術轉移中心、中阿商事調解中心秘書處、中阿聯合商會聯絡辦公室等一批中阿多雙邊合作機構落戶寧夏，有力拓寬了中阿合作的渠道。