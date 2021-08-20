大陸最東端 牡佳高鐵試運行

8月19日8時許，牡丹江至佳木斯高鐵首趟試運行列車從牡丹江站駛出，標誌著中國最東端高鐵——牡佳高鐵正式進入運行試驗階段，預計9月底具備全線開通運營條件。

中新社報導，牡佳高鐵位於黑龍江東部，全長371.6公里，設計時速250公里，是中國目前最東端的高鐵線路。

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司相關負責人表示，牡佳高鐵試運行階段，將開展運行圖參數測試、故障模擬等試驗，檢驗各系統在正常與非正常條件下運輸組織的適應性，為正式開通運營提供技術依據。

試運行前，鐵路部門開展了線路聯調聯試工作，先後開行綜合檢測列車、動車組等各類試驗列車共294列次，檢測總里程達96789公里。經過對軌道、通信、信號、接觸網、供電、災害監測等的動態檢測和調試，各系統和整體系統功能均得到了優化，為運行試驗奠定了堅實基礎。