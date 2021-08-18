北京明確不發展共享電動自行車

2021年上半年北京網路租賃自行車行業「考核成績單」18日出爐。在運營監管情况公示中，再次明確北京「不發展電動自行車租賃」，截至今年6月底，北京市交通委對於拒不整改的網路租賃電動自行車運營企業累計實施行政處罰9次，涉及8個品牌。交通部門提醒北京市民，駕駛未經登記的電動自行車上路行駛等交通違法行為將受到查處。

據北京日報，為貫徹落實大陸交通部等六部委印發的《關於鼓勵和規範網路租賃自行車發展的指導意見》和《北京市非機動車管理條例》關於「不發展電動自行車租賃」的規定，北京市交通委、市場監管局、市網信辦、市警察交管局及屬地政府多次約談北京市網路租賃電動自行車品牌運營公司。

截至2021年6月30日，北京市交通委對於拒不整改的網路租賃電動自行車運營企業累計實施行政處罰9次，涉及8個品牌。同時，各區政府組織全面清理路面上的網路租賃電動自行車。

針對北京蜜步科技公司無故缺席約談、拒絕配合調查、拒不繳納罰款的情况，北京市交通委對其開展了入戶調查，實施頂格處罰並追繳滯納金，申請法院強制執行；北京市市場監管局依據大陸《公司法》做出吊銷北京蜜步科技有限公司營業執照的處罰决定。

目前，仍有少量電動租賃自行車違規在北京營運，全部為未登記、無牌照的電動自行車。按照《北京市非機動車管理條例》相關規定，市警察交管局針對駕駛未經登記的電動自行車上路行駛等交通違法行為將依法查處。根據條例規定，駕駛未登記的電動自行車上道路行駛的，對駕駛人處20元人民幣罰款。