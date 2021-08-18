北京嚴控冬奧防疫 機場周邊社區只留單一出入口

中共北京市委書記蔡奇近日要求堅持疫情防控和冬奧籌辦兩手抓，確保北京冬奧明年2月如期舉辦。北京市疾控中心今天則公告，機場周邊社區（村）17日起僅保留一個出入口，實行全封閉管理。

北京市疾病預防控制中心今天在微信公眾號作上述公告，並要求由各社區居委會或村委會安排2名以上工作人員24小時值守，實施查證、驗碼、測溫、登記，指導進出人員規範配戴口罩。

公告也要求，落實機場周邊社區（村）中及周圍藥店診所的「哨點」作用，「嚴格落實首診負責制，認真篩查風險人員，及時預警，加強登記與上報。規範藥品銷售和診療服務，對有發熱等症狀患者立即報告，對購買消炎、退燒藥的人員做好登記並立即報告。」

公告並提到，對機場周邊社區（村）的農貿市場、企業車間、集體宿舍、公廁等重點場所、重點部位環境的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸檢測每週1次；機場周邊居住、生活和工作人員均要定期開展核酸檢測，根據疫情防控需要動態調整核酸檢測頻次；清潔、垃圾處理等重點職務人員核酸檢測每週2次，每次間隔2天以上。

根據北京市政府新聞稿，蔡奇16日到北京冬奧、帕拉林匹克運動會北京賽區檢查調研競賽場館疫情防控和籌辦工作時便要求，要統籌推進城市疫情防控和冬奧會疫情防控，分類研究制定防疫總體方案、各專項方案和指引，嚴防疫情輸入風險。

他說，場館是冬奧疫情防控的最前線，要堅持「一館一策、一場一策」，細化具體的防疫方案和措施，加強業務培訓和實戰演練。嚴格落實閉環管理要求，堅決切斷各種可能的傳播途徑。

此外，蔡奇強調，冬奧籌辦已進入決戰決勝的關鍵時期。各項籌辦工作要緊抓不放，場地和設施設備要抓好收尾，其他非競賽場館、無障礙及臨時設施建設也要加快推進，全面做好各項服務保障。