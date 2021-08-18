香港貿發局5展覽 吸逾37萬人次

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的美食博覽、香港國際美酒展（特別展）、香港國際茶展、家電．家品 ‧ 博覽、美與健生活博覽16日結束。五個展覽雲集超過900家國際展商，吸引逾37萬人次入場參觀購物。

中新社報導，香港貿發局副總裁周啟良表示，今年美食博覽連同幾個展覽吸引逾37萬人次入場，雖然疫情下未能提供試飲試食，仍見市民樂於購物，並積極使用電子消費券。更難得的是多個地區展館透過本地代表參展，捕捉商機，足以證明香港仍是他們重要的商貿平台。

大會於幾項展覽期間抽樣訪問超過1400名入場人士。根據調查，44%受訪者在展覽現場花費1000元（港幣，下同）或以上購物，而整體受訪者的人均消費額為1273元，可見展覽期間消費氣氛甚佳。

另外，現場有八成半展商接受至少一項電子消費券支付方式，而調查顯示，有近八成受訪者曾在場內使用電子支付方式付款，超過一半受訪者有使用消費券購物，可見電子支付消費模式漸趨普及。

值得一提的是，旅遊限制無阻多個地區展館透過本地代表參展美食博覽，包括：中國內地的農業農村部農業貿易促進中心、山東省、廣西壯族自治區及重慶市，以及日本、韓國和波蘭，呈獻當地特色美食。香港國際茶展也設有貴州館，推廣當地名茶。大會除了組織本地買家團到場參觀採購，也於展覽期間安排近200場線上商貿配對會議，讓買賣雙方保持聯繫，爭取生意。