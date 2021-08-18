快訊

美與神學士對話！五角大廈：每天在喀布爾機場接觸數次

香港貿發局5展覽 吸逾37萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的美食博覽、香港國際美酒展（特別展）、香港國際茶展、家電．家品 ‧ 博覽、美與健生活博覽16日結束。五個展覽雲集超過900家國際展商，吸引逾37萬人次入場參觀購物。

中新社報導，香港貿發局副總裁周啟良表示，今年美食博覽連同幾個展覽吸引逾37萬人次入場，雖然疫情下未能提供試飲試食，仍見市民樂於購物，並積極使用電子消費券。更難得的是多個地區展館透過本地代表參展，捕捉商機，足以證明香港仍是他們重要的商貿平台。

大會於幾項展覽期間抽樣訪問超過1400名入場人士。根據調查，44%受訪者在展覽現場花費1000元（港幣，下同）或以上購物，而整體受訪者的人均消費額為1273元，可見展覽期間消費氣氛甚佳。

另外，現場有八成半展商接受至少一項電子消費券支付方式，而調查顯示，有近八成受訪者曾在場內使用電子支付方式付款，超過一半受訪者有使用消費券購物，可見電子支付消費模式漸趨普及。

值得一提的是，旅遊限制無阻多個地區展館透過本地代表參展美食博覽，包括：中國內地的農業農村部農業貿易促進中心、山東省、廣西壯族自治區及重慶市，以及日本、韓國和波蘭，呈獻當地特色美食。香港國際茶展也設有貴州館，推廣當地名茶。大會除了組織本地買家團到場參觀採購，也於展覽期間安排近200場線上商貿配對會議，讓買賣雙方保持聯繫，爭取生意。

香港

延伸閱讀

中國人大常委會料將通過 「反外國制裁法」在港實施

港組織發言人張崑陽宣布正在美國 已申請政治庇護

必比登推介餐廳結合南屯粉專作公益 200份美食慰勞中警

反制裁法在港實施 全國人大17日討論

相關新聞

中俄首座跨江鐵路大橋 鋪軌貫通

中俄兩國首座跨江鐵路大橋—同江中俄黑龍江鐵路大橋17日實現鋪軌貫通，為大橋全線開通運營奠定了堅實基礎。　　

浙江嘉興機場 獲准興建

浙江省嘉興市發展和改革委員會16日發布消息，空軍嘉興機場實施軍民合用改擴建工程（以下簡稱「嘉興機場項目」）可行性研究報告...

香港貿發局5展覽 吸逾37萬人次

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的美食博覽、香港國際美酒展（特別展）、香港國際茶展、家電．家品 ‧ 博覽、美與健生活博...

南玉高鐵 六景鬱江特大橋合龍

南（寧）玉（林）高鐵全線首聯跨高速公路連續梁—六景鬱江特大橋跨六欽高速公路連續梁順利合龍。南玉高鐵是南寧至深圳高鐵的重要...

東奧鍍金「全紅嬋」商標遭搶註冊 網轟：商人沒底褲

大陸14歲跳水運動員全紅嬋在東京奧運奪金後，不少商家看準商機，紛紛搶先註冊與「全紅嬋」相關的商標，領域包括食品、服裝、鞋...

吳亦凡被批捕 陸四大行業協會：流量影響不了法律

華裔加拿大籍男演員吳亦凡涉嫌強姦罪被北京市朝陽區檢察院批准逮捕，大陸四大行業協會發表評論指出，明星擁有再大的流量，也不能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。