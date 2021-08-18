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美與神學士對話！五角大廈：每天在喀布爾機場接觸數次

浙江嘉興機場 獲准興建

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省嘉興市發展和改革委員會16日發布消息，空軍嘉興機場實施軍民合用改擴建工程（以下簡稱「嘉興機場項目」）可行性研究報告，已於近日獲得大陸國家層面正式批復，計畫今年年底前開工建設主體工程。

中新社報導，嘉興機場項目定位「客貨並舉，以貨為主」，貨運業務將開通至中國國內各主要城市及境外地區和國際航線。客運業務擬開通至北京、廣州、成都。

在民航方面，嘉興機場項目預算總投資33.81億元人民幣，將按飛行區等級指標4E建設，可起降波音747、空中客車A340等機型。

嘉興市發展和改革委員會主任章劍說，此前，嘉興人乘坐飛機只能去周邊城市，嘉興機場建成後，將形成公路、鐵路、水運、航空結合的立體交通運輸網絡。　

與此同時，嘉興機場作為長三角地區世界機場群中重要的功能配套機場，建成後將聯動上海、杭州等地，在客運共同構建起長三角地區的航空聯運網，在貨運起到樞紐作用，提升嘉興在長三角地區綜合交通樞紐地位。

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