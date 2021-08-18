浙江嘉興機場 獲准興建
浙江省嘉興市發展和改革委員會16日發布消息，空軍嘉興機場實施軍民合用改擴建工程（以下簡稱「嘉興機場項目」）可行性研究報告，已於近日獲得大陸國家層面正式批復，計畫今年年底前開工建設主體工程。
中新社報導，嘉興機場項目定位「客貨並舉，以貨為主」，貨運業務將開通至中國國內各主要城市及境外地區和國際航線。客運業務擬開通至北京、廣州、成都。
在民航方面，嘉興機場項目預算總投資33.81億元人民幣，將按飛行區等級指標4E建設，可起降波音747、空中客車A340等機型。
嘉興市發展和改革委員會主任章劍說，此前，嘉興人乘坐飛機只能去周邊城市，嘉興機場建成後，將形成公路、鐵路、水運、航空結合的立體交通運輸網絡。
與此同時，嘉興機場作為長三角地區世界機場群中重要的功能配套機場，建成後將聯動上海、杭州等地，在客運共同構建起長三角地區的航空聯運網，在貨運起到樞紐作用，提升嘉興在長三角地區綜合交通樞紐地位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言