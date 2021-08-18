中俄首座跨江鐵路大橋 鋪軌貫通

中俄兩國首座跨江鐵路大橋—同江中俄黑龍江鐵路大橋17日實現鋪軌貫通，為大橋全線開通運營奠定了堅實基礎。

中新社報導，新建同江中俄黑龍江鐵路大橋位於中國黑龍江省同江市與俄羅斯下列寧斯闊耶市之間，橋梁全長7194米，引橋長4979米，主橋長2215米，其中中方境內主橋長1886米，俄方境內主橋長329米，設計運營時速100公里、年過貨能力2100萬噸。

大橋工程2014年2月開工，2018年10月中方段主體工程完成，2019年7月中方段完成靜態驗收、動態驗收、初步驗收和安全評估等全部驗收程序。

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司表示，同江中俄黑龍江鐵路大橋建設創造了多項紀錄。它是連接中俄兩國的第一座跨江鐵路大橋，在國際第一次採用鋼桁梁上鋪設四線套軌無砟軌道板施工方案。

大橋設計階段，中俄雙方工程技術人員對兩國橋梁、軌道設計標準進行了深入細緻的研究，最終共同確定採用套軌的設計方案，可適應中國軌距1435毫米和俄羅斯軌距1520毫米的不同標準軌距要求。

同江中俄黑龍江鐵路大橋南接中國東北三省，輻射全中國，向北經同江口岸與俄羅斯下列寧斯闊耶口岸、俄遠東鐵路相連，向西通過西伯利亞大鐵路通往俄羅斯腹地，不僅新增一條中國對俄鐵路運輸通道，還將開闢一條西通歐洲的全新歐亞聯運大通道。

建成通車後，黑龍江經同江至俄羅斯莫斯科的鐵路運距較綏芬河口岸縮短809公里，節省運輸時間10小時，將極大緩解滿洲里、綏芬河鐵路口岸運輸壓力，有效助力東北地區深度融入一帶一路建設，對推進中俄經貿高質量發展，具有十分重要的意義。