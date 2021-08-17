雲南象群返鄉 專家預期棲地再擴大

雲南亞洲象群造成100萬美元的經濟損失後，終於抵達北遷目的地。總數15頭亞洲象參加了這次的罕見的遷徙行動，引發全球關注。象群返鄉後，專家指出，未來隨著象群擴張，可能會再出現象群對外擴張棲地的情況。雲南相關單位則承諾，會透過優化棲地範圍，為亞洲象建立統一保護體系。

雲南象群返鄉

新華社全程紀錄象群遷徙過程，最初總共有17頭原居住於雲南西雙版納國家自然保護區的亞洲象參與這場北遷行動，但過程中有兩頭公象意外脫隊，被維護象群安全的政府單位安置、送回保護區，象群往北抵達雲南峨山彝族自治縣後出現南返跡象。

雲南北移亞洲象群安全防範工作元江縣現場指揮部等單位持續監控象群，直到象群南移、渡過元江，並引導象群經由當地國道安全渡江，過程中並未造成人象傷亡，但BBC指出，這場象群遷移造成了100萬美元的經濟損失、15萬人撤離，並動員了2.5萬人進行相關部署。

專家憂棲地再擴張

對於本次象群遷徙，國家林草局亞洲象研究中心主任任陳飛指出，象群北移對人類或亞洲象本身都是相當危險的事，因此各單位過程中一直都在嘗試讓象群提早南返。專家也指出，越往北移，對於氣溫與生存環境對於亞洲象的生存越不利，與人發生衝突的機率也越高。

此外，專家發現，象群在經過城市時，多次表現出壓力與疲憊行為，而數十年來，中國的森林砍伐與農田侵佔增加，減少了象群在保護區外的可能棲地。雖當局試圖加強森林保護，但專家指出，亞洲象適合生存的環境為矮林環境，森林反而會對其生存更加不利。

另一方面，中國專家團隊推測，象群遷徙很可能是因為族群擴張、擠壓當地資源，導致部分象群為了尋找食物而北上。自然保護區高級工程師沈清中也告訴 BBC 記者，「我們幾乎可以肯定，象群會再度北上」，而當局也因此承諾建立統一保護管理制度，並加強象群棲息地保護和恢復、為亞洲象建立國家公園的計劃也在加速中。

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