【專家之眼】洪荒之力：大陸「舉國體制」如何能贏？

本報有一篇文章的標題是這麼下的：「東奧金牌背後的淚水，大陸舉國體制何時走下神壇？」我的答案是：除非中共下台，否則，中共不會放棄舉國體制，原因是舉國體制是中共的致勝法寶，中共怎麼可能放棄？即使是在體育競技這個領域。

「舉國體制」這個概念，有些台灣人不清楚，因此，這裡還是說一下。舉國體制，簡單的說，就是遇到大事的時候，舉一國之力，去辦一件事情。從奧運上來說，舉國體制就是舉一國之力，把優秀的運動員推上奧運金牌的位置。要注意的是，「一國之力」的一國，這一國有14億個人、人均國民所得超過一萬美元，因此，以這樣的一國之力，在奧運比賽拿到好成績，並不意外，或許效率不高，但效果很好。

2008年奧運，中共拿到51面金牌，獎牌榜位居世界第一；本屆十四歲少女全紅嬋獲得十公尺高台跳水冠軍、本屆奧運中國奪得38面奧運金牌，居世界第二，這些成就，都被中共理解為「舉國體制」的威力。

本文不討論舉國體制的弊端，例如對其他國家的選手不公平、違背體育精神、沒能力拿金牌的運動員淪為犧牲品、體育腐敗、摧殘運動員的身心健康等等，而在於討論，奧運比賽需要動到舉國體制嗎？舉國體制為什麼能贏？舉國體制會走下神壇嗎？

就第一個問題而言，動用舉國體制有一個前提，那就是必須是個大事。那麼，奧運是個大事嗎？當然是個大事，因為共產黨人為地賦予奧運過多的意義：民族的偉大復興、洗刷百年恥辱、國力展示、愛國情懷、中共執政的正當性…，以至於中國的民族主義者都認為，中國隊的運動員不只是運動員，更負有政治任務，如果沒有拿到金牌，那就是不愛國。

就第二個問題而言，舉國體制為什麼能贏？原因主要有兩個，其一，下重本，不計代價，有最好的設備、最好的教練、最好的場地、最無情的訓練，全職的運動員，以專業對抗西方業餘為主的運動員，那贏的機會就很大了；其二，採取田忌賽馬的操作方式，也就是以己之長攻彼之短。

1995年，中共發布《奧運爭光計畫》，明確提出了爭奪金牌的五字方針「小、巧、難、女、少」，也就是小球（如桌球）、技巧性、難度大、女子（因為體育賽事一般而言，女子之間的競爭不像男子之間那麼激烈）和比賽人數少的項目。中國自1984年以來贏得的奧運金牌，約四分之三集中在跳水、體操、桌球、羽球、射擊和舉重六個項目，而中國三分之二以上的金牌由女子獲得，都能證明該策略的有效性。

就第三個問題而言，舉國體制還會延續嗎？這個問題，基本上是不用討論的。既然能贏，怎麼會放棄呢？要注意的是，中國的舉國體制不是只運用於奧運，而是任何一個大事。舉凡貿易、產業、科研、軍事，甚至包括小粉紅也是其中的一環。換言之，當代中國就是一個舉國體制國家，1等於14億，14億等於1。

那麼，因為舉國體制而被犧牲掉的那些人，他們重要嗎？他們一點都不重要，他們在大多數中國人以及共產黨眼中就是個工具，沒有獨立存在的價值，這也是為什麼小粉紅出征，幾乎都能「所向無敵」的原因。然而，「道可道，非常道」。