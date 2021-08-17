中國公布中外合作高等教育項目停辦名單 

（德國之聲中文網）8月14日，中國教育部中外合作辦學監管工作信息平台，公布已批准終止辦學的本科及以上層次中外合作辦學機構及項目名單，共涉及中外合作辦學機構及項目286個。

倫敦城市大學、紐約大學等知名學府與中方合作辦學項目亦榜上有名。停辦項目的專業涉及工程、經濟、語言、藝術社會科學等門類。其中包括哈爾濱理工大學與倫敦城市大學合辦的信息工程專業、自動化專業等本科教育項目；華東理工大學與香港理工大學合辦的中國社會服務管理碩士教育項目等等，

今年7月底，中國政府出手整頓教培行業，嚴禁教培機構“資本化”運作，並規定現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。這一舉措引起資本市場巨大震動。

盡管時間上不免讓人產生聯想，但《南華早報》援引業內人士稱，清理、停辦高等教育項目屬於中國教育部門每年的例行程序。北京新學說文化傳媒有限公司的吳越對該報表示，每年主管部門都會終止一些達不到要求的項目，批准一些新的項目，當局對這一領域已經監督了一段時間。

2004年以來，中國把本國與外國高校的合作辦學項目納入規範和監管，包括審核課程內容、辦學方須承諾不會出現不符合社會公共利益、歷史和文化傳統的內容，以及承諾配當地的教育發展目標。

教育部定期發布新批准和終止的中外合作教育項目和學校名單。被終止的項目有的被認為不具備競爭力，有的則是培養方向不符合中國的技術需求，還有一些被當局認定未能達到一定的質量要求。例如2018年被終止的項目中，包括北京大學與香港大學合辦的一個牙科醫學碩士項目。

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