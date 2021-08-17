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大陸投洽會 9/8-11日廈門舉行
廈門市先前被列為中風險地區的兩個小區已在日前解除封控，廈門市全域如今已均為低風險地區。第二十一屆中國國際投資貿易洽談會（簡稱投洽會）組委會表示，投洽會將如期於今年9月8─11日在福建廈門舉辦。
組委會人士說，以「新發展格局下國際投資新機遇」為主題的本屆「投洽會」，目前，籌備工作總體進展順利，組委會與各成員單位齊心勠力推進展、談、會各項工作。
投洽會是投資領域類的專業性展會，也是商務部主辦的國家級重點展會之一。本屆投洽會將進一步加強國際化，重點邀請「一帶一路」沿線國家和地區、RCEP成員國參加會議，將與國際組織合作聯動；同時將進一步提升專業化，引入更多專業機構深度參與，開展雲展示、雲對接、雲洽談，釋放數字技術對投資促進的賦能效應；投洽會也將進一步突出品牌化，加強雙向投資促進、權威信息發佈、投資趨勢研討平台建設，培育更多的精品活動。
本屆投洽會佈展13萬平方米，舉辦各類論壇研討、對接洽談等活動80多場，亮點紛呈、內容充實、專業特徵明顯。本屆投洽會將有力釋放中國投資好聲音，服務於加快構建新發展格局，助力世界經濟的復甦與增長。
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