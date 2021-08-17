琿春「長琿歐」班列 貨運量大增

中國琿春出入境邊防檢查站16日發佈消息，今年年初以來，琿春鐵路口岸貨運量大幅增長，共查驗進出口貨物逾200萬噸，其中出口7萬餘噸，同比增長300%，推動中歐貿易的快速發展。

中新社報導，吉林省是中國向北開放的重要窗口，琿春市地處該省東部，與俄羅斯接壤。在有效防控新冠肺炎疫情的同時，琿春正全力保障開放通道的暢通。

琿春鐵路口岸是吉林省唯一對俄鐵路口岸。得益於中歐班列「長琿歐」（長春─琿春─歐洲）的運行以及中俄琿馬（琿春─馬哈林諾）鐵路的常態化運輸，今年琿春鐵路口岸貨運量實現大幅增長。

其中，中歐班列「長琿歐」是繼中歐班列（長春─滿洲里─歐洲）之後，吉林省第二條中歐班列，其在2019年完成進境班列測試，今年5月第一次發出出境測試班列。

琿春出入境邊防檢查站表示，目前經該口岸出口的主要貨物為汽車玻璃、輪胎、軸承、日用品等。這些中國貨從琿春鐵路口岸出境後，經過俄羅斯最終進入歐洲腹地眾多城市。