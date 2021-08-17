浙江麗水／縉雲仙都 有黃山之奇、華山之險、桂林之秀美譽

相傳唐朝天寶年間，繽紛彩雲迴旋於縉雲山，山谷樂聲震天。刺史苗奉倩上報玄宗，玄宗聽後驚歎地說：「這是仙人薈萃之都也！」親自寫下「仙都」二字，仙都盛名由此傳到今天。

朱潭山景區，碧波倒影，仙堤相伴。圖／本報浙江麗水傳真

位於浙江省麗水市縉雲縣的仙都，相傳為軒轅黃帝鑄鼎、觴百神、煉丹升天之處。古稱「縉雲山」，與黃山、廬山並列為黃帝的「三大行宮」。仙都景色美在天然，奇峰異石，千姿百態；素有「黃山之奇、華山之險、桂林之秀」美譽。歷代文人墨客足跡遍布，留下無數珍貴的文化遺蹟。

仙都黃帝祠宇圖／本報浙江麗水傳真

仙都是「詩畫浙江」的典型代表，景區自然風光美如中國潑墨山水畫。從地質特徵看，仙都有著千姿百態的火山流紋岩地貌奇觀，景區由鼎湖峰、小赤壁、仙都觀、倪翁洞、朱潭山等五大遊覽區組成，計有160座奇峰，27處山洞，而鼎湖峰是景區的核心景點。

仙堤，如夢似幻。圖／本報浙江麗水傳真

唐朝詩人白居易詩：「黃帝旌旗去不回，片雲孤石獨崔嵬。有時風激鼎湖浪，散作晴天雨點來。」鼎湖峰高170.8米，因其形如春筍，重達100萬噸，被譽為「天下第一筍」，相傳為黃帝在鼎湖峰上煉丹飛升時，用剩下的材料製成；又據說黃帝飛升時，鼎塌陷成湖，故稱「鼎湖峰」。

軒轅祭典，彰顯縉雲黃帝文化。圖／本報浙江麗水傳真

與板堰村隔溪相望的朱潭山，南宋淳熙七年，著名理學家朱熹講學於仙都，餘暇時常到此泛舟碧潭，遊憩山野，後人遂將此潭名為朱潭，潭邊之山名為朱潭山。潭邊鵝卵石長堤，楊柳婆娑，長橋橫臥，引無數戀人牽手拍攝婚紗照，讓鼎湖峰見證天長地久的真愛，故名「仙堤」。堤上望峰亭，是遊客拍攝鼎湖峰倒影的最佳位置。仙堤2009年入選為「浙江省婚紗攝影首選景點」，大陸許多影視劇如「道士下山」、「錦繡未央」、「仙劍奇俠傳」等，都選此景點拍攝。

縉雲黃帝文化源遠流長，博大精深，2011年，「縉雲軒轅祭典」被列為大陸國家非物質文化遺產。現每年清明節、重陽節，都要在黃帝祠宇隆重舉行祭祀軒轅黃帝典禮。