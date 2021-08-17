聽新聞
test
0:00 / 0:00

浙江麗水／走進千年傳統古村落

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
大漈護關橋 圖／本報浙江麗水傳真
大漈護關橋 圖／本報浙江麗水傳真

「縉雲川谷難，石門最可觀」，唐朝「詩仙」李白筆下的石門，就是今天的岩門村。溶江鄉岩門村位於縉雲縣東南部，包括岩門、上官坑、下官坑、鄭周和周川，至今已有1000多年歷史，是典型的中國傳統村落。村內岩門景區，奇峰聳嶼，幽谷裂天，古剎梵音，有雲霧桃源之勝。

上官坑古村落坐落於官山尖半山腰處，村口十棵500年以上的古紅楓樹，寓意「十全十美」，見證著村莊發展歷史。古村落依山傍水，錯落有致，泥牆灰瓦、古木參天，人文厚重。村內李氏由大源稠門遷入，為唐朝李世民後裔。

上官坑古村落，人文厚重。圖／本報浙江麗水傳真
上官坑古村落，人文厚重。圖／本報浙江麗水傳真

除了岩門，麗水還有不少特色傳統古村落。景寧中南部的大漈鄉，集地貌景觀、田園風光、古蹟建築、高山農業為一體，主要景點有雪花漈、銀坑洞、龍舌吐珠、千畝杜鵑、時思寺、進士府狀元及第演藝、千年柳杉王、古廊橋、陽嵐寨、小佐古村及田園風光等。

高坪聖塘古村，梯田錯落有致。圖／本報浙江麗水傳真
高坪聖塘古村，梯田錯落有致。圖／本報浙江麗水傳真

遂昌縣高坪鄉，平均海拔800多米。高坪聖塘古村，群山竹海綿延，梯田錯落有致，黃泥房炊煙嫋嫋。遊客可以乘坐纜車，遊覽北斗崖景區；一路沿山而上，竹海古樹都在腳下，頗為壯觀。海拔1200米的高山上，有座藍莓莊園；遊客在這裡，可以採摘藍莓，品地道的農家菜，住莊園美宿，看夕陽西下，夜望滿天繁星，好不快意哉。

石門 繁星 建築

延伸閱讀

石門核一前曾淹大水 120米長排水溝徹底改善省道安全了

北市旅遊人潮警示燈號系統 熱門景點人潮即時掌握

迎接降級後第二個周末 北市府：留意11處景點人潮燈號

石門模範父親賀禮有14樣 多到要用貨車載

相關新聞

廣西橫州 花農採摘茉莉花

目前正值廣西橫州茉莉花採摘高峰，花農身著防曬衣在橫州校椅鎮石井村中華茉莉園內採摘茉莉花。

琿春「長琿歐」班列 貨運量大增

中國琿春出入境邊防檢查站16日發佈消息，今年年初以來，琿春鐵路口岸貨運量大幅增長，共查驗進出口貨物逾200萬噸，其中出口...

大陸投洽會 9/8-11日廈門舉行

廈門市先前被列為中風險地區的兩個小區已在日前解除封控，廈門市全域如今已均為低風險地區。第二十一屆中國國際投資貿易洽談會（...

浙江麗水／松陽 拯救老屋 推廣鄉村文旅 慶元 世界香菇之源

麗水下轄的松陽縣，擁有浙江南部最大的山間盆地松古平原。得天獨厚的自然環境，造就了松陽自古以來民風淳樸的社會環境。早在唐宋...

浙江麗水／走進千年傳統古村落

「縉雲川谷難，石門最可觀」，唐朝「詩仙」李白筆下的石門，就是今天的岩門村。溶江鄉岩門村位於縉雲縣東南部，包括岩門、上官坑...

浙江麗水／麗水三寶 龍泉青瓷、龍泉寶劍、青田石雕

「麗水三寶」龍泉青瓷、龍泉寶劍、青田石雕，是麗水文化的一個代名詞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。