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浙江麗水／走進千年傳統古村落
「縉雲川谷難，石門最可觀」，唐朝「詩仙」李白筆下的石門，就是今天的岩門村。溶江鄉岩門村位於縉雲縣東南部，包括岩門、上官坑、下官坑、鄭周和周川，至今已有1000多年歷史，是典型的中國傳統村落。村內岩門景區，奇峰聳嶼，幽谷裂天，古剎梵音，有雲霧桃源之勝。
上官坑古村落坐落於官山尖半山腰處，村口十棵500年以上的古紅楓樹，寓意「十全十美」，見證著村莊發展歷史。古村落依山傍水，錯落有致，泥牆灰瓦、古木參天，人文厚重。村內李氏由大源稠門遷入，為唐朝李世民後裔。
除了岩門，麗水還有不少特色傳統古村落。景寧中南部的大漈鄉，集地貌景觀、田園風光、古蹟建築、高山農業為一體，主要景點有雪花漈、銀坑洞、龍舌吐珠、千畝杜鵑、時思寺、進士府狀元及第演藝、千年柳杉王、古廊橋、陽嵐寨、小佐古村及田園風光等。
遂昌縣高坪鄉，平均海拔800多米。高坪聖塘古村，群山竹海綿延，梯田錯落有致，黃泥房炊煙嫋嫋。遊客可以乘坐纜車，遊覽北斗崖景區；一路沿山而上，竹海古樹都在腳下，頗為壯觀。海拔1200米的高山上，有座藍莓莊園；遊客在這裡，可以採摘藍莓，品地道的農家菜，住莊園美宿，看夕陽西下，夜望滿天繁星，好不快意哉。
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