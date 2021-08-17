浙江麗水／麗水三寶 龍泉青瓷、龍泉寶劍、青田石雕

「麗水三寶」龍泉青瓷、龍泉寶劍、青田石雕，是麗水文化的一個代名詞。

龍泉青瓷「美人醉」圖／本報浙江麗水傳真

龍泉寶劍「玄武劍」圖／本報浙江麗水傳真 龍泉青瓷始於三國兩晉，熟於唐，盛於宋，是中國製瓷史上歷時最長、規模最大、影響最深的窯系之一。龍泉寶劍創始於春秋戰國時期，為「劍中之魁」，鍛製歷史長達2600多年。青田石雕源遠流長，最早可追溯至6000年前的「菘澤文化」時期，是中國大陸「四大名石」之一，被譽為「印石之祖」。

龍泉青瓷以「清澈如秋空、寧靜似深海」的哥、弟窯瓷器，享譽海內外；龍泉「哥窯」與著名的官、汝、定、鈞，並稱宋代五大名窯。2009年，龍泉青瓷傳統燒製技藝，被聯合國科教文組織列入人類非物質文化遺產。

龍泉因劍得名，春秋戰國時期，歐冶子在龍泉鑄就三柄劍，用其中一柄為「龍淵」的劍作為地名；後因避諱唐高祖李淵，改稱「龍泉」。龍泉寶劍以「堅韌鋒利、剛柔並寓、寒光逼人、紋飾巧致」四大特色，被譽為「天下第一劍」。

「有石美如玉、青田天下雄。因材施雕琢，人巧奪天工。」麗水下轄的青田縣，則享有「石雕之鄉」美稱。

青田石雕歷史悠久，自成流派，具有奔放大氣、細膩精巧、形神兼備的獨特藝術魅力。現在，青田全縣有兩萬多位石雕從業人員，已形成一支以8位國家級工藝美術大師，和49位省工藝美術大師為首、100多位高級工藝美術師，和中級工藝美術師的梯隊式創作隊伍。從單一工藝到藝術精品，青田石雕似一條藝術長河，閃耀著一代代藝人們的智慧之光，從古奔流到今。