浙江麗水／松陽 拯救老屋 推廣鄉村文旅 慶元 世界香菇之源

麗水下轄的松陽縣，擁有浙江南部最大的山間盆地松古平原。得天獨厚的自然環境，造就了松陽自古以來民風淳樸的社會環境。早在唐宋時期，就被譽為「世外桃源」。近年來，松陽傾注工匠精神，為推廣鄉村文旅，從拯救老屋、特色工坊建設入手，是聯合國首個鄉村發展示範縣。

松陽把「拯救老屋」作為延續鄉村歷史文脈、推動鄉村振興的重要推手，全縣有30多支2000餘人的工匠隊伍，採取「建築針灸」策略，「老屋+工坊」模式，建成紅糖工坊、豆腐工坊、契約博物館等30餘座小而精、小而美、小而特的全縣域生態博物館和特色工坊。百名藝術家入駐鄉村，形成了陳家鋪詩人村、沿坑嶺頭畫家村、力溪連環畫藝術村等一批特色村。

松陽以老屋、特色工坊發展文旅，「大陸生態環境第一縣」慶元縣，則是發展「香菇文化」。

松陽豆腐工坊圖／本報浙江麗水傳真

慶元是「世界香菇之源」、「食用菌王國」，是大陸最大的食用菌生產和銷售集散地。慶元的食用菌種類繁多，人工栽培香菇已有800多年歷史。以菇業為中心、獨具地方特色的香菇文化，流傳至今。

菇神廟會，是菇民們最盛大的節日，每年農曆七月，香菇豐收的季節舉行。除了進香拜神謝恩，主要是演戲、練功、遊覽嬉戲、人際交往、種菇技藝交流和交換菇市行情等諸多內容，已列入《第二批浙江省非物質文化遺產名錄》。