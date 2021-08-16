快訊

厄運連鎖之國：海地大地震與颶風夾擊的災難效應

聯亞新冠疫苗未通過EUA 子公司股價跳水式下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸首條民營控股高鐵今驗收 通車後杭州到台州約1小時

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸首條民營資本控股的高速鐵路「杭台高鐵」進入竣工驗收階段，15日開始靜態驗收。（圖／取自浙江日報）
大陸首條民營資本控股的高速鐵路「杭台高鐵」進入竣工驗收階段，15日開始靜態驗收。（圖／取自浙江日報）

大陸首條民營資本控股的高速鐵路「杭台高鐵」進入竣工驗收階段，15日開始靜態驗收。建成通車後，杭台高鐵連通滬昆、商合杭、寧杭、杭黃、杭深高鐵，台州到杭州的鐵路旅行時間由2小時左右壓縮至1小時左右。

澎湃新聞報導，靜態驗收是指對建設項目進行檢查，確認是否按設計完成且品質合格，系統設備是否調試完畢，此次靜態驗收涉及工務、電務、電力及牽引供電、資訊、房建工程、客服設施等。據了解，杭台高鐵下月將進行動態檢測，之後轉入聯調聯試，11月進行運行試驗，年底前具備開通營運條件。

連接杭州、紹興、台州的杭台高鐵是大陸首批八個社會資本投資鐵路示範項目之一，北起杭州東站，利用杭甬高鐵至紹興北站，之後新建正線至台州溫嶺站，全長約270公里，其中新建線路226公里。

自2017年底全線開工建設以來，鐵路建設管理和施工單位密切配合，克服極端天氣、新冠肺炎疫情、高難度工程等困難，按期完成各節點目標，並創造了華東地區最長隧道、單洞四線大斷面隧道、高鐵橋墩大深度鑽孔等多項施工紀錄。

線路通車後，浙江杭州到台州的鐵路出行時間將由目前的2小時左右壓縮至1小時左右，對溫台城市群融入長江經濟帶，助力長三角更高質量一體化發展具有重要意義。

高鐵 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

新北安坑輕軌進度達81% 擬111年完工通車

新店安坑輕軌列車明年初上線測試 預計年底通車

再增180班！高鐵9月1日起每周提供809班次營運

復興號高寒動車組 試跑牡佳高鐵

相關新聞

整頓演藝圈？ 芒果TV藝人簽署藝德承諾書

在接連發生吳亦凡、張哲翰事件後，大陸湖南衛視在線影音媒體平台芒果TV的80餘位藝人自發簽署「藝人藝德承諾書」。這被外界視...

湖北水災141萬餘人受災 災區已恢復供電

據湖北省應急管理廳公布，8日以來強降雨過程已累計造成湖北141.12萬人受災。

病毒共存說惹禍？張文宏論文被指抄襲 網炸鍋

日前因「與病毒共存」的防疫表態引起關注的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，最近遭山東齊魯理工學院一名教授指控，稱...

中國7高校登全球學術百強 清華、北大、浙大最威

上海軟科（Shanghai Ranking）15日發布的「2021世界大學學術排名（Academic Ranking of World Universities，簡稱ARWU）」，今年全球有1000所高校登榜，美國哈佛大學連續19年穩定榜首，中國今年有157所高校登榜，數量較去年增加13所，其中有7所大學進入全球百強，清華大學、北京大學、浙江大學是中國榜「三甲」，在全球榜中列第28、45和52位。

陸首條民營控股高鐵今驗收 通車後杭州到台州約1小時

大陸首條民營資本控股的高速鐵路「杭台高鐵」進入竣工驗收階段，15日開始靜態驗收。建成通車後，杭台高鐵連通滬昆、商合杭、寧...

線上課程淪形式 付費刷課成中國大學生公開秘密

疫情加速中國部分大學課程轉為線上，不少作業、練習與測試也轉往線上平台，有些學分必須透過網課獲得。這種情形下，花錢請人幫忙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。