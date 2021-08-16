陸首條民營控股高鐵今驗收 通車後杭州到台州約1小時

大陸首條民營資本控股的高速鐵路「杭台高鐵」進入竣工驗收階段，15日開始靜態驗收。建成通車後，杭台高鐵連通滬昆、商合杭、寧杭、杭黃、杭深高鐵，台州到杭州的鐵路旅行時間由2小時左右壓縮至1小時左右。

澎湃新聞報導，靜態驗收是指對建設項目進行檢查，確認是否按設計完成且品質合格，系統設備是否調試完畢，此次靜態驗收涉及工務、電務、電力及牽引供電、資訊、房建工程、客服設施等。據了解，杭台高鐵下月將進行動態檢測，之後轉入聯調聯試，11月進行運行試驗，年底前具備開通營運條件。

連接杭州、紹興、台州的杭台高鐵是大陸首批八個社會資本投資鐵路示範項目之一，北起杭州東站，利用杭甬高鐵至紹興北站，之後新建正線至台州溫嶺站，全長約270公里，其中新建線路226公里。

自2017年底全線開工建設以來，鐵路建設管理和施工單位密切配合，克服極端天氣、新冠肺炎疫情、高難度工程等困難，按期完成各節點目標，並創造了華東地區最長隧道、單洞四線大斷面隧道、高鐵橋墩大深度鑽孔等多項施工紀錄。

線路通車後，浙江杭州到台州的鐵路出行時間將由目前的2小時左右壓縮至1小時左右，對溫台城市群融入長江經濟帶，助力長三角更高質量一體化發展具有重要意義。