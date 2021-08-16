湖北水災141萬餘人受災 災區已恢復供電

「社會慘劇改編電影，是警世良言還是吃人血饅頭？」曾經引發中國社會震撼的「操場埋屍案」，一名湖南省的中學教師鄧世平，2003年在校園操場修建工程擔任監工，卻無故突然失蹤。消失多年的鄧世平，在2019年被發現原來是遭人殺害後，屍體被埋入學校操場，全案涉及校園與黑幫利益糾葛、包庇隱匿案情和政府的掃黑政策等多重糾葛，一時極為轟動。但本應平息落幕的血案，今年8月又再掀波瀾，中國片商準備將案件改編成電影《操場》，卻引起家屬的強烈抗議，控訴籌拍計畫完全沒有取得家屬授權。當年的埋屍慘案究竟發生什麼事？翻拍改編為影視作品的過程，又有哪些爭議問題？

2021-08-16 09:13