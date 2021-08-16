復興號高寒動車組 試跑牡佳高鐵

8月15日7時50分，牡佳高鐵聯調聯試現場首組CR400BF-G型復興號高寒動車組從牡丹江站緩緩駛出，這是復興號高寒動車組首次參與牡佳高鐵聯調聯試，也是復興號動車組首次在中國大陸最東端高寒高鐵線路試跑。

中新社報導，牡佳高鐵是中國大陸「十三五」規劃的重點鐵路工程項目和「中長期鐵路網規劃」的主要建設項目，也是目前在建的中國大陸最東端的高寒高鐵。

牡佳高鐵聯調聯試啟動以來，分別進行了動車組多項測試試驗，動態檢測試驗已基本完成，滿足試運行條件。牡佳高鐵聯調聯試指揮部表示，時速每小時350公里復興號高寒動車組是復興號家族中的最「抗凍」的成員，擁有耐低溫、耐冰雪的「獨門絕技」，在零下40攝氏度的極寒環境下也能奔跑如常。

此次兼容性測試採用了裝備CTCS-300H及CTCS-300S型車載設備的CR400BF-G型高寒動車組進行運行試驗，通過兼容性測試，保證不同型號動車組在牡佳高鐵安全運行。大陸鐵路部門表示，牡佳高鐵聯調聯試結束後，將轉入運行試驗階段，為後續全線開通運營奠定基礎。