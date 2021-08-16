三星堆 建國家文物保護利用示範區

由四川省德陽廣漢市政府編製的「三星堆國家文物保護利用示範區建設實施方案」，近日獲得大陸國家文物局同意；這意味著三星堆國家文物保護利用示範區建設有了清晰的目標和路徑，將在今年全面啟動。

根據實施方案，三星堆國家文物保護利用示範區的創建範圍，是以三星堆遺址為核心的「一江兩岸三鎮」區域，總面積約160平方公里，包括24平方公里的核心區和136平方公里的輻射區。核心區包含20平方公里的三星堆遺址保護範圍和建設控制地帶，以及4平方公里的三星堆國家考古遺址公園；輻射區包含三星堆鎮、南豐鎮和高坪鎮行政區域。

據介紹，方案最核心的就是要打造兩個世界一流：第一個是新建一個世界一流的三星堆博物館新館，第二個是打造一個世界一流的三星堆國家考古遺址公園。未來，三星堆國家文物保護利用示範區，將致力於建設深入研究中華文化的考古科研高地，建設科技為先導、多學科融合的考古創新實踐區，以及大陸領先、國際知名的考古遺址系統性保護集成平台，進而建立展現中華文明多元一體起源發展的文化標識，打造文化旅遊深度融合的世界知名旅遊目的地。