吉林工業遺址 蛻變取景地

「人去樓空」的老廠區煙囪高聳，銹跡斑斑的鐵軌，粉刷著「安全生產」口號的牆面，散發著富有年代感的工業氣息。一部反映三四十年前東北生活的影片近日在吉林市鐵合金五分廠的舊廠區完成拍攝。廠區內保存完好的街道、宿舍、辦公樓，成為電影的取景地。

中新社報導，近年來，大陸東北曾經繁榮的老工廠陸續遷往新址，閒置的老廠房則變成具紀念意義的工業遺產。而如何推動這些工業遺產的保護利用，成為一項新課題。

吉林市「一五」期間承擔大量工業項目。時至今日，吉林的這些老工業遺存正逐步走向「新生」。吉林市文廣旅局表示，吉林市已經被中國廣播電影電視社會組織聯合會列為大陸影視指定拍攝景地。

同時，吉林市已開始調研科學處理城市發展與工業遺存保護利用的關係，探索老舊工業廠房空間騰退再利用等問題。

當地還計畫推動大陸的文藝工作者來此進行創作，讓更多人能够切身感受到東北老工業基地的文化保護與傳承。同樣的變化也出現在吉林省的另一工業重鎮長春。長春市發改委新近公布一份推動工業遺產保護利用的方案。按方案，到2025年底，將推動改造一批工業遺產，使其基本實現從「工業銹帶」到「生活秀帶」的轉變。

長春拖拉機廠工業遺產改造、長春老機車廠歷史文化街區改造、公主嶺市中東鐵路歷史遺存保護利用等6個項目被列為重點，總投資逾200億元人民幣。

長春市發改委表示，將通過推動工業遺產保護利用與文化保護傳承、產業創新發展、城市功能夠提升協同共進，延續城市歷史文脈。