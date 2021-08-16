「戰時」防疫 寧波舟山港平穩運行

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

近日，寧波舟山港一員工確診新冠肺炎無症狀感染者，隨即該港區封閉暫停生產，引發港口供應鏈擔憂。寧波舟山港15日披露，8月11日、12日、13日，寧波舟山港集裝箱吞吐量分別完成8.5萬標準箱、6.4萬標準箱、7.7萬標準箱，三天平均單日吞吐量超7.5萬標準箱，已相當於7月單日平均近九成，總體平穩運行。

中新社報導，8月11日，寧波新增1例境外關聯無症狀感染者，工作場所為寧波舟山港梅東集裝箱碼頭有限公司。梅山碼頭疫情發生後，寧波舟山港迅速進入「戰時」狀態，堅決阻斷病毒傳播和疫情擴散。

寧波舟山港集團副總經理蔣一鵬表示，在「外防輸入」上，寧波舟山港集團實施集中管理，對引航員、入境船舶相關的登輪人員、進口貨物拆裝箱人員等重點崗位人員採取輪班制，工作期間實施集中住宿、封閉管理。

作為「全球第一大港」，寧波舟山港迅速採取多種舉措，讓貨物進得來、出得去。除梅山港區外其他港區作業一切正常。

此外，寧波舟山港系統排摸各碼頭作業能力，結合寧波舟山港各碼頭泊位靠泊等級和極限作業能力、最近一周船舶抵港計畫等，與各大船公司積極協商，合理調整原計畫靠泊梅東公司的船舶至其他港區作業，並將港口生產動態信息在海港EDI網站和易港通平台實時發布，推動集裝箱作業平穩運作。

寧波舟山港各碼頭公司根據堆場情況合理調整進箱時間，減少梅東公司船舶調整後給其他碼頭堆場帶來的影響，確保客戶順利出貨。

後續，寧波舟山港將進一步統籌下屬各港區現場作業人員，按照疫情防控工作要求，做好梅東公司下一步恢復生產後的現場作業人員安排方案。

碼頭 疫情

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