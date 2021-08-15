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大陸山西爆高傳染性「炭疽病」疫情 9村民皮膚起疹發黑

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸山西省呂梁市文水縣保賢村9名從事肉牛產業的村民感染「皮膚炭疽」病。圖／取自搜狐
大陸山西省呂梁市文水縣保賢村9名從事肉牛產業的村民感染「皮膚炭疽」病。圖／取自搜狐

大陸最近爆出高傳染性的「皮膚炭疽」病疫情，山西省呂梁市文水縣保賢村9名從事肉牛產業的村民感染，這些村民四肢出現丘疹，最後轉變成水泡潰破結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等症狀。

極目新聞報導，山西省呂梁市文水縣劉胡蘭鎮中心衛生院12日報告指出，該鎮保賢村近日陸續有村民出現四肢丘疹，後轉變為水泡、潰破結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等症狀。

經過市、縣初步流行病學調查，該村有9人有上述症狀，4人在太原治療，其中2人已出院，目前村裡還有5名患者。據了解，這9人均在保賢村從事肉牛飼養、屠宰、販賣等相關工作。

15日，保賢村一名養殖戶于先生（化名）表示，早在半個月前，村子便開始採取防護措施。現在，村裡感染的人都已經隔離了，工作人員也在挨家挨戶登記，看是否其他村民接觸了疑似感染源。

于先生說，現在村裡已經嚴格管理了，村口有動檢所等部門設置的卡口，也有人每天到家裡噴灑消毒並發放防疫傳單。目前，村裡的養殖場、屠宰場都暫停，沒有聽說有人傳染人的現象。

呂梁市衛健委工作人員表示，目前尚未明確病源。最早發現這個症狀是在3日，該村目前已開展了全村健康監測。工作人員稱，目前尚未發現人傳人的現象，同時，病死的牛已經集中焚燒、汙染場地已消毒，但病源暫未查明是否與牛有關。

據了解，炭疽是大陸傳染病防治法確定的乙類傳染病，是一種人畜共患的急性傳染病，人因接觸病畜及其產品，以及食用病畜的肉類而發生感染，食草獸最易感染，人類中等敏感，主要發生於與動物及畜產品加工接觸較多及誤食病畜肉的人員。

傳染病 淋巴

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