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疫情防控不力 揚州一連處分衛健委主任等12官員

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
疫情防控不力，揚州一連處分衛健委主任等12官員。澎湃新聞
疫情防控不力，揚州一連處分衛健委主任等12官員。澎湃新聞

江蘇昨新增本土病例18例，均為揚州報告，當地疫情仍相當嚴峻。江蘇紀委監委網站14日晚發布消息，經揚州市委批准，揚州市和相關區紀檢監察機關對疫情防控不力問題進行調查，對有關黨員幹部失職失責問題進行處理。總共有12人受到處分，包括揚州市衛健委黨委書記、主任趙國祥。

據發布，趙國祥履行疫情防控工作職責不力，對基層監管指導不到位，給予其黨內嚴重警告、政務降級處分。

此外，邗江區政府副區長丁明哲，履行疫情防控管理監督職責不力，疫情防控措施不到位，給予其政務降級處分。

廣陵區政府黨組成員、副區長葉浩，履行疫情防控管理監督職責不力，疫情防控措施不到位，給予其黨內嚴重警告處分。

廣陵區衛健委主任李彬，履行疫情防控工作職責不力，給予其政務撤職處分。

廣陵區灣頭鎮黨委書記、廣陵新城黨工委副書記吳德裕，落實屬地疫情防控責任不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其灣頭鎮黨委書記、廣陵新城黨工委副書記職務。

蜀岡-瘦西湖風景名勝區梅嶺街道黨工委書記李家奎，落實屬地疫情防控責任不力，給予其黨內警告處分。

邗江區雙橋街道黨工委副書記、辦事處主任陸春軍，落實屬地疫情防控責任不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其街道黨工委副書記、辦事處主任職務。

蜀岡-瘦西湖風景名勝區梅嶺街道黨工委副書記、辦事處主任姚義龍，落實屬地疫情防控責任不力，給予其黨內嚴重警告處分。

揚州市公安局蜀岡-瘦西湖風景名勝區分局黨委委員、副局長張彬，履行轄區內公共場所治安管理和疫情防控監督職責不力，對基層業務監管指導不到位，給予其政務記過處分。

揚州市公安局邗江分局黨委委員、治安警察大隊大隊長黃玉春，履行轄區內公共場所治安管理和疫情防控監督職責不力，對基層業務監管指導不到位，給予其黨內嚴重警告處分。

揚州市公安局邗江分局四季園派出所副所長嵇鵬程，履行轄區內公共場所治安管理和疫情防控監督職責不力，給予其政務撤職處分。

揚州市公安局蜀岡-瘦西湖風景名勝區分局梅嶺派出所副所長湯亮亮，履行轄區內公共場所治安管理和疫情防控監督職責不力，給予其政務記大過處分，免去其梅嶺派出所副所長職務。

疫情 黨工 公安

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