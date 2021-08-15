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影／四川交警遛狗時放任愛犬咬死流浪貓 引發輿論後遭停職

香港01 / 楊倩
近日四川自貢一名男子在遛狗時未能管好自家的柴犬，致使其咬死其社區內一隻流浪貓，引起熱議。圖片來源／ingimage
近日四川自貢一名男子在遛狗時未能管好自家的柴犬，致使其咬死其社區內一隻流浪貓，引起熱議。圖片來源／ingimage

一段男飼主放任自家柴犬活生生咬死貓的短片近日在中國大陸社群平台成為熱話。隨後，男飼主被起底，是四川自貢市一名公安交警隊長劉某。鑒於輿論影響惡劣，他目前已被停職。

近日四川自貢一名男子在遛狗時未能管好自家的柴犬，致使其咬死其社區內一隻流浪貓的一幕被居民拍下並在當地廣為傳播。短片中，黑貓被柴犬咬住喉嚨，圍觀女士焦急的叫四者趕緊拉繩，稱貓快被咬死了。而狗主人只輕輕拉了兩下，並聲稱「拉不住」，鄰居看不過眼，指責他根本沒有制止。整個過程維持超過一分鐘，貓最終一命嗚呼，而狗主人只是輕描淡寫的輕輕拍了狗狗一下，看不出任何教訓責怪的意思。據稱該流浪貓長居社區内，剛生產不久，還有4隻小貓嗷嗷待哺。

▼以下影片有動物被虐殺情節，殘忍慎入！！！▼

從8月10日開始影片在當地微博、微信圈廣傳，男子身份也被「起底」，是自貢市交警支隊沿灘大隊鄧關中隊隊長劉某。11日，劉某所在社區業主委員會已經發通告稱，劉某到業委會說明了事情經過並對造成的後果表示了懊悔和自責，向廣大業主表示深深的歉意。

然而輿論並未平息，更逐漸從地方事件上升至全國熱話。據自貢當地媒體報導，8月13日，記者從自貢市公安局交警支隊證實：公安機關已經對劉某作出停止職務的處理，並責令其妥善處理好善後事宜，消除影響。

15日#交警放任愛犬咬死貓咪被停職#高踞國内新浪微博熱搜榜。網友對事件的看法不一。有人批評飼主殘忍、冷漠、無能，支持停職處分:「狗不懂事人也不懂事嗎，無語，大男人拉不住條狗 」、「自己家的狗都管不住，我還能指望您這位大隊長做什麼？」；有人進一步延伸到：「你今天可以縱容你的狗咬死一隻野貓，明天也可能縱容你的兒子撞打死一隻野狗，後天也可能縱容你的孫子撞死一個路人」、「他能縱容自家狗咬死小貓，當人民群眾遇到危險時，你能指望他去主動承擔嗎？」。也有留言表示：「現在真就是說錯一句話、做件違背道德就得失去飯碗，謹言慎行」。

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文章授權轉載自《香港01》

公安 柴犬 虐殺 遛狗

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