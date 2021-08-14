20歲女參加減肥營卻猝死營中 地獄式瘦身內幕曝光

減肥要適可而止，小心造成反效果。黑龍江1名20歲女生上月參加減肥訓練營，第16天就在營內猝死，因而引起大陸網路關注。據家屬表示，涉事機構以商業機密為由拒絕提供監視器影片，並欲以人民幣5萬元（約新台幣21萬元）慰問金和解，家屬則表明驗屍後將提出起訴。有學員就大爆減肥營內幕，指主要以節食為主，配以4小時劇烈運動，令人質疑其減肥方式的科學性。

黑龍江省哈爾濱市20歲女生張美慧，身高170公分，體重約77公斤，早於2019年已經參加過訓練營，成功瘦身15公斤，花費約人民幣5000元（約新台幣2.1萬元），惟體重反彈後，上月15日再度參加「360減肥訓練營」，為期21天，費用為人民幣4500元（約新台幣1.9萬元）。直至第16日早上7時許，小慧起來梳洗後又躺在床上，突然直接倒下就沒起來，教練即駕車送她往20多公里外的醫院，車程40多分鐘，惟小慧送到醫院時已沒有生命迹象。

家屬稱，事後向小慧培訓期間的同住室友了解情況時遭到阻攔，而機構亦以商業機密為由拒絕提供監控錄像，只表示願意支付5萬元人民幣慰問金，惟家屬拒絕。小慧哥哥指，家人還有許多疑問，包括封閉式的減肥中心是否應該有醫療人員或急救藥品，教練是否有教練證，搭配的飲食是否科學等，目前已經聘請律師，等到驗屍結果出來就直接起訴。

有同樣參加訓練營的學員接受大陸傳媒訪問表示，營內的瘦身方式以節食為主，每天早晨吃半個饅頭、一碗粥和雞蛋；中午三個菜，都是涼拌菜；晚上就吃乳酪和生果，另外配以每天4小時的劇烈運動，包括騎動感單車及跳操。

而該機構官網顯示，訓練營採用全封閉式減肥的模式，旨在飲食、作息時間等全方面調理隊員的脂肪含量、BMI值和基礎代謝，以有氧運動和合理飲食相結合，來達到控制體重的目的，更稱特別聘請具有國家職業資質的健身教練為會員制訂科學合理的減肥計劃。

不過在官網所列的教練9人團隊中，只有2名教練在簡介上寫有「國職初級教練員」、「國家職業資格健身教練」，其他則只標註為「明星教練」，部份標有「普拉提職業資格認證」、「有氧搏擊操職業資格認證」等。

直至第16日早上7時許，小慧起來梳洗後又躺在床上，突然直接倒下就沒起來，教練即駕車送她往20多公里外的醫院，車程40多分鐘，小慧送到醫院時已沒有生命迹象。圖／新京報圖片

延伸閱讀：

河南90公斤女子哭訴減肥訓練營「惡行」 工作人員聽後大笑否認

日本健身夫妻分享「勵志對比圖」 花3年時間練出健美好身材

文章授權轉載自《香港01》