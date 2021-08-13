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湖北柳林鎮遇強降雨 現有21人死亡罹難、4人失蹤

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
湖北隨縣柳林鎮遭遇極端強降雨。（取自《澎湃新聞》）
湖北隨縣柳林鎮遭遇極端強降雨。（取自《澎湃新聞》）

大陸湖北隨縣柳林鎮11日至12日發生極端強降雨，據初步排查，強降雨造成柳林鎮8,000餘人受災，21人死亡、4人失聯。

據澎湃新聞報導，11日21時至12日9時，柳林鎮累計降雨503毫米，12日4時至7時降雨量達373.7毫米，5時、6時連續兩個小時降雨量超過100毫米，均為有氣象記錄以來的歷史極值。

柳林鎮鎮區三面環山，平均積水深度達3.5公尺，最深處達5公尺。

在12日凌晨近3時，柳林鎮降雨量開始加大，當地組織幹部30多人用喇叭呼喊、敲門等方式提醒和組織群眾轉移。之後，又出動警車上街鳴笛呼喊，組織鎮村幹部緊急轉移群眾。

災情發生後，現場成立救災指揮部，組織消防、公安、武警、預備役人員與當地幹部群眾1,200多人，對柳林鎮區內糧管所、菜市場、衛生院、主街低窪處4個重點區域開展救援，共救出受困人員78人。

據初步排查，此輪強降雨造成柳林鎮8,000餘人受災，21人死亡、4人失聯；受淹、受損房屋商家有2,700多間，其中倒塌221間；沖毀道路11.3公里、橋樑63座、電力通信線杆725根，鎮區電力、通訊中斷，災情損失還在進一步核實統計中。

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