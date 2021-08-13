湖北柳林鎮遇強降雨 現有21人死亡罹難、4人失蹤

「雲南野象群要回家了，我們後會有期...？」一度引起國際關注熱潮的中國雲南野象群，在歷經一路向北跋涉超過1,300公里的遷徙之旅後，近日終於跨過雲南省元江，踏上南歸返鄉的旅途。歷時將近一年半的時間，這趟「象群迷途」總算有了明確的終點，讓擔憂人象衝突的地方政府與民眾鬆了一口氣。不過並非從此高枕無憂，專家認為象群很有可能會將這條有吃有喝的路線熟記、並且傳承下去，未來或許還會有其它象群循線而來；在人與象的空間界線勢必逐漸模糊之下，人類該有怎樣的妥善應對之道？

2021-08-13 09:24