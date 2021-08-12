揚州更新疫情狀況 中國現有27個高風險地區

江蘇揚州近期本土COVID-19疫情嚴峻，當地調整部分區域疫情風險等級，今天重新公布現有9個高風險地區、27個中風險地區。截至目前，中國大陸共有27個高風險地區、139個中風險地區。

根據揚州廣播電視總台旗下的揚帆APP報導，揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部今天公布，對揚州部分區域COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情風險等級進行調整，原名單同時廢除。

綜合報導資料對比，揚州先前有3個高風險和84個中風險地區，重新調整後，揚州現有9個高風險地區、27個中風險地區。

另據澎湃新聞，截至目前，中國大陸共有其中27個高風險地區分布在雲南（1個）、江蘇（10個）、河南（13個）、湖南（3個）。

另外，還有139個中風險地區分布在12個省分，其中江蘇49個、河南39個、湖南25個、四川2個、湖北8個、雲南5個、山東3個、海南2個、福建2個、北京2個、上海1個，內蒙古1個。

中國這波本土COVID-19疫情於7月20日，從南京爆發至今，緊鄰南京的揚州已累積超過700例，而光是過去10天內新增病例就超過400例，成為本輪疫情的重災區。