大陸再傳官員防疫不力遭懲處 廣州「問責」20人

官場已成為大陸新冠疫情下另一個重災區。廣東省紀委監委、廣州市紀委監委12日上午通報，針對廣州今年5月21日至6月19日爆發的本土疫情，對20名領導幹部「嚴肅問責」。其中，廣州市常務副市長陳志英遭「誡勉處理」，副市長黎明遭黨內警告、政務記過處分，衛健委主任黃光烈遭黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

5月21日，廣州一名75歲婦人確診，成為廣州這波疫情的首宗病例。之後茂名、佛山、湛江三地接連發現與廣州相關的確診者。廣州這波疫情，最終導四地167名遭感染。

人民日報旗下的《健康時報》今年5月底曾報導，據不完全統計，大陸在新冠疫情發生以來，各地共計查處違反疫情防控紀律官員超過千人。其中，湖北武漢遭問責的官員就高達630多人，處級及處級以上幹部130多人被懲處。

7月下旬以來大陸多個省份又傳出新一波本土疫情。《法治日報》報導，7月20日至8月10日，大陸多地再有40餘名公職人員因疫情防控不力被問責。

其中疫情最嚴重的江蘇省，8月7日傳出，南京市副市長胡萬進遭政務記過處分，南京市衛健委主任方中友遭免職；8月10日，負責南京祿口國際機場運營的東部機場集團有限公司董事長馮軍、總經理徐勇涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。

從7月20日至8月10日，江蘇省至少有25名官員因疫情防控不力遭問責。

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水表示，這麼多公職人員被問責，說明隨著監察法、問責條例等法律和黨內法規的實施，問責已經常態化並且成為「管黨治黨」的有力保障。

北京科技大學馬克思主義學院院長宋偉指出，本輪疫情引發的多地公職人員被問責現象，既體現大陸當前全面從嚴治黨背景下對任何失職現象的「零容忍」，也反映出確實存在少數領導幹部缺乏責任意識現象。其根源在於少數領導幹部責任意識淡薄和風險意識缺乏。