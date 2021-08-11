揚州疫情續擴大 孫春蘭實地調研要求堅決堵住擴散勢頭

據新華社報導，當前，揚州市疫情處於「集中暴發期」，出現社區、家庭廣泛傳播，底數還不是很清楚，防控形勢複雜嚴峻。大陸副總理孫春蘭11日赴揚州調研疫情防控時指出，要落實「四早」要求，壓實「四方責任」，採取更加堅決果斷的措施，確保中共中央決策部署和各項防控措施落實到位，盡快把疫情擴散的勢頭遏制住。

她表示，要迅速强化疫情防控指揮體系，優化設置工作專班，集中辦公、扁平化運行，確保統一調度、資訊共用，提高指揮協調效能。

孫春蘭強調，要加快流調進度，擴大排查範圍，風險人員必須在24小時內流調和管控到位，杜絕漏管失控風險。要嚴格加强隔離管控，對重點人員的集中隔離要堅決徹底，抓緊新增隔離點和隔離床位，限時完成人員轉運，確保把風險人員全部管住。

她表示，對中高風險社區要嚴格封閉管理，確保社區人員足不出戶，避免交叉感染，幹部和防控人員要深入社區，做好生活保障和心理疏導等工作。要加强核酸檢測的組織工作，規範採樣點設定和管理，預約錯時减少聚集，實現採、送、檢、報更加匹配順暢。要加强重點場所防控，養老院、福利院等要封閉管理，嚴禁人員進出，嚴防出現聚集性疫情。醫療救治要關口前移，中西醫並重，多學科診療，集中臨床救治資源，及早干預實施氧療，防止輕型、普通型患者病情加重，控制重症和危重症發生率，堅決避免院感發生。

孫春蘭實地考察揚州市警察局大數據中心、淮海路157號院封閉社區、瘦西湖街道五亭社區核酸檢測採樣點，瞭解流調排查、集中隔離、核酸篩查、社區管控及物資保障等情况，聽取江蘇省、揚州市等工作組彙報，與一線專家座談，研判當前疫情形勢，分析查找工作中的薄弱環節和漏洞，部署防控重點任務。

這是繼南京、鄭州後，這一輪疫情爆發後，主管衛生的孫春蘭再一次到疫情爆發嚴重的城市視察。