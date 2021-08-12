中歐班列 西安第10000列開行

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
X9041次中歐班列（西安）8月11日從西安國際港站開出，一路向西駛向哈薩克，這是陝西累計開行的第10000列中歐班列。（中新社）
X9041次中歐班列（西安）8月11日從西安國際港站開出，一路向西駛向哈薩克，這是陝西累計開行的第10000列中歐班列。（中新社）

滿載布料、載客電梯、暖氣片等50車貨物的X9041次中歐班列（西安），11日從中國鐵路西安局集團有限公司西安國際港站開出，一路向西駛向哈薩克，這是陝西累計開行的第10000列中歐班列。

中新社報導，自2013年陝西首趟中歐班列開行以來，中歐班列（西安）開行線路覆蓋越來越廣、班次越來越密、貨品越來越多。中歐班列（西安）已經成為促進大陸國內和國際市場雙向發展的穩定貿易通道。中歐班列（西安）始發站也從一個四等小站發展為集裝箱（貨櫃）年吞吐量90萬標準箱的一等站，運輸能力同比2013年提升了280.37%。

據西安鐵路局官方表示，經過8年的發展，中歐班列（西安）不但實現了北上、南下、西進的穩定運輸通道，還進一步加大東擴的力度，暢通膠州、寧波、黃島、北侖等港口合作，實現了絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的互聯互通。

據統計，從西安國際港站始發的中歐班列（西安）國際線路已經達到15條，覆蓋44個國家和地區，基本實現中亞、南亞、西亞及歐洲地區主要貨源地全覆蓋。中歐班列（西安）的開行量、重箱率、貨運量等核心指標位列中國大陸第一。

西進

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