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廣州東部公鐵聯運樞紐 年內動工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國外運股份有限公司四列滿載貨物的中歐班列，日前開通「廣州增城--霍爾果斯--杜伊斯堡」新線路。圖為中歐班列從廣東深圳發出。（中新社）
中國外運股份有限公司四列滿載貨物的中歐班列，日前開通「廣州增城--霍爾果斯--杜伊斯堡」新線路。圖為中歐班列從廣東深圳發出。（中新社）

為提升廣州國際綜合交通樞紐、國際商貿中心綜合門戶樞紐功能，廣州正加速推進大陸國家級綜合交通樞紐建設。廣州交通投資集團有限公司10日發布消息稱，廣州東部公鐵聯運樞紐（廣州國際物流產業樞紐）主體工程將於今年內開工，5年內建成運行。

中新社報導，廣州東部公鐵聯運樞紐位於廣州增城區，毗鄰廣石鐵路增城西站，處於大灣區貨運鐵路網幾何中心交匯點，西連（北）京廣（州）、廣（州）茂（名）、廣（州）珠（海），東接（北）京九（龍）、廣（州）九（龍）等鐵路。今年5月至7月，廣州交通投資集團有限公司在增城西站已經開行首趟粵港澳大灣區（廣州增城）至東協（越南河內）國際班列，以及粵港澳大灣區（廣州增城）至歐洲（德國杜伊斯堡）國際班列，實現了開行國際班列的突破。

此外，該樞紐周邊10公里範圍內有6條高速公路環繞，20分鐘可到達廣州白雲國際機場，2小時通達粵港澳大灣區全域。根據規劃，樞紐對外還將新建花（都）（東）莞高速東延線、東部快線等5條高快速路，擴大輻射服務範圍。

據廣州交通投資集團有限公司相關負責人表示，廣州東部公鐵聯運樞紐項目定位為粵港澳大灣區規模最大且唯一的生產服務型國家物流樞紐，主要建設內容為樞紐平台集疏運系統和綜合貨運交通樞紐，基礎設施靜態投資超千億元人民幣

接下來，廣州東部公鐵聯運樞紐將打造成粵港澳大灣區國際班列集結中心，立足廣州，輻射珠江東岸，特別是東莞、惠州和深圳西部，成為粵港澳大灣區戰略性核心物流支點、樞紐經濟培育先導示範區、科技創新和先進生產製造業供應鏈組織中心。

輻射 人民幣

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