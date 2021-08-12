買賣精卵、代孕 浙江將整治

浙江省衛生健康委11日披露，近日該委聯合相關部門印發「非法應用人類輔助生殖技術等違法犯罪行為專項整治工作方案」，嚴厲打擊買賣精子、買賣卵子、代孕、偽造和買賣出生醫學證明等違法犯罪行為。

中新社報導，根據「方案」，浙江省將通過開展為期半年的專項整治，規範人類輔助生殖技術的應用。該省將督促醫療機構落實主體責任，開展自查自糾，未經許可不得開展人類輔助生殖技術應用；已批准開展的醫療機構依法依規應用人類輔助生殖技術。任何機構和個人不得實施或參與任何形式的買賣精子、買賣卵子、代孕等違法行為，不得出具虛假出生醫學證明，不得買賣出生醫學證明。

「方案」還指出，人類輔助生殖技術應用廣告屬於醫療廣告，在發布前應由衛生健康行政部門對廣告進行審查，對審查合格者發出「醫療廣告審查證明」，並抄告同級市場監督管理部門；未取得「醫療廣告審查證明」的，不得發布醫療廣告。

此外，浙江省將對互聯網上有關人類輔助生殖技術、買賣精子、買賣卵子、代孕、出生醫學證明等相關不良信息進行全面清理，依法查處違法行為。對非醫療機構、非醫師實施人類輔助生殖技術，對出具虛假出生醫學證明、買賣出生醫學聲明的醫療機構和醫務人員，構成犯罪的移送司法機關依法追究刑事責任。