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避免打擾大象遷徙 中國竟遷離15萬人

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
中國近來有亞洲象大範圍遷徙，中國官方為了避免人象衝突，要求沿途民眾暫時離開家園。（Photo by the Archive Team on Wikimedia under CC 3.0）
中國近來有亞洲象大範圍遷徙，中國官方為了避免人象衝突，要求沿途民眾暫時離開家園。（Photo by the Archive Team on Wikimedia under CC 3.0）

沒有人能阻止大象遷徙！中國雲南近日有大規模亞洲象遷徙，為了避免居民傷害大象，中國政府甚至將沿路15萬居民暫時遷離，並以無人機監控象群移動，雖然大象遷徙沿途造成許多農作物遭踐踏踩壞，但在中國的亞洲象群已屬瀕臨絕種動物，只剩300多隻，必須保護。

14頭大象長途跋涉

根據《英國廣播公司》10日報導，有14隻亞洲象17個月前從雲南的自然保留區中離開，展開了遷徙的旅程，至今他們在雲南境內遊蕩了500公里，沿途造成的農作物毀損與建築物破壞至少價值數百萬美元，但中國政府為了避免人象衝突，因此在大象遷徙時，協調民眾暫時離開家鄉。

6月時牠們曾一路跑到昆明省，中國官方曾一度想引導象群回到雲南但失敗，不過最近象群開始往原棲地移動，中國政府沿途以電子圍欄、飼料與人工造路等方式，逐漸將牠們引導回雲南。目前尚未了解大象遷移的原因，專家推測如果領頭的大象經驗不足，就會出現亂走的狀況。

人象衝突恐增

《新華社》則提到，亞洲象是亞洲現存最大和最具代表性的陸生脊椎動物，這個象群2020年3月就開始攜家帶眷，離開老家「西雙版納國家級自然保護區」，逐漸北移至普洱市思茅區、寧洱縣區域活動。由於近年中國保育有成，亞洲象從90年代至今數量倍增，因此活動範圍也逐漸擴大。

然而，象群如此大範圍的遷移並不常見，也突破了中國亞洲象研究有記載以來傳統的棲息範圍。不少專家擔心，象群持續往北遠離適宜棲息地，一旦氣溫變冷或出現極端變化，可能危及象群安全。象群的大範圍擴張遷移，也會給保護工作、防止人象衝突帶來更多困難。

新華社記者問沿途居民，莊稼被大象吃掉怎麼辦時，在玉溪的村民笑說，大象貪吃點兒沒事兒，它想吃就吃。我們的莊稼被吃掉了，明年可以長，大象如果餓壞了，就沒有東西可吃了。

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大象 建築

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