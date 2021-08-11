湖北兩岸文博創意設計大賽 徵件

為了讓海峽兩岸學子深入感受荊楚文化的魅力，2021首屆「走進歷史，紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽於近日啟動。大賽採取線上形式，以湖北省博物館十大「鎮館之寶」為素材藍本，聚焦青少年兒童在博物館參觀學習的場景，用創意設計將文物的歷史及藝術元素融入生活，活化文物資源。

博物館如何突破以「文物」為中心的傳統打開方式，連接起歷史與當下，消解文物與大眾生活的壁壘，是當下博物館界的重點課題。此次大賽將關注點聚焦青少年兒童，希望參賽者通過美好設計，消除青少年兒童在「文博之旅」中的陌生感、枯燥感，發揮文物、文化在青少年兒童教育中的作用。

此外，大賽在報名開啟至設計成果提交過程中，將開設創意引擎設計營，對十大「鎮館之寶」進行科普教育。大賽關注參賽者對十大「鎮館之寶」的藝術化表達，也關注其體現的歷史資訊與文化價值。

此次大賽對參賽作品的類別、創作手法均不設限制，希望將文創從「產品」拓展到「場域」。除了設計成果，更關注潛在的設計機制－從前期策略、設計甚至到後續運營的完整考量，期待更多成果背後的調查、思考與故事。

大賽設立了若干獎項，其中一等獎獎勵1萬元人民幣。參賽相關事項可發郵件至jixingjingchu@163.com諮詢瞭解。

本次大賽是由海峽兩岸考古教學交流基地、湖北省博物館（湖北省文物考古研究所）舉辦，2021年9月1日截止報名，9月15日截止作品投遞。