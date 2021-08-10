吳亦凡事件觸發中國官方整頓 明星粉絲們究竟有幾瘋狂？

吳亦凡性侵事件引爆輿論，這位昔日一呼百應的流量明星，不僅演藝生涯畫下休止符，更面臨刑罰身陷囹吾，但仍有許多「死忠粉絲」為其大力護航，甚至發表「動員劫獄」等誇張言論，也令「飯圈」文化再度走上風頭浪尖，官方也撂重話要整治粉絲文化的亂象。

「飯圈」究竟有多亂，恐怕並不只是涉世未深的懵懂女生，死心塌地聲援偶像那樣簡單——購買明星周邊時的鋪張浪費、圍攻欺凌其他偶像及粉絲的「黑粉」、偷窺騷擾明星及家人的「私生飯」……這些外人看上去瘋狂甚至荒誕的行徑，竟然都是「飯圈」這個小社會中的日常。

從「瘋狂」到「荒誕」

飯圈就是「怪圈」，大概已經成為近年來外界對內地飯圈的普遍評價。2016年到2017年，外界對飯圈的印象，還停留在應援文化的「瘋狂」上，粉絲為偶像新片「鎖場」（電影院包場）、為新劇刷流量、幫偶像登上地鐵甚至紐約時代廣場的廣告牌等新聞，經常見諸報端。與此同時，傳媒和網民亦喜歡探討飯圈文化所構建獨立話語體系和規則。

「藏龍臥虎」的粉絲應援站，下設文案部、宣傳部、視頻部、前線部、美工部、打榜部等部門，大家分工明確、各司其職，願意使出渾身解數為偶像爭取最多曝光度，盡顯「排面」，卻不計經濟回報。這種以「愛」為名的龐大能量，是否將改變影視資本市場以及重塑娛樂圈的規則，彼時的評價更多是驚歎和疑惑。

2018年後，伴隨一系列負面新聞爆發，外界的對飯圈的印象逐漸變差，用「瘋狂」和「盲目」來形容飯圈已不夠貼切，「病態、畸形、極端、荒誕」開始成為飯圈的標籤。

局外人對飯圈「敬而遠之」，各大官媒則下場公開批評飯圈，稱其「危害青少年身心健康」以及「擾亂中國影視業健康有序的發展秩序」。而為了整頓未成年人無底線追星現象，去年國家網信辦、教育部等部門更陸續要求整治飯圈的不良行為。

到底飯圈都有哪些怪現象和鬧劇，致使其今天總是作為「貶義詞」出現？

飯圈亂象之一：課金競賽

你不投我不投，愛豆（idol）何時能出頭？

如上文提及，飯圈文化中的重要一環是應援文化，後者又催生了「打榜投票」（俗稱「打投」）業務。打榜是指粉絲在微博榜、音樂榜等榜單的運營，幫偶像增加明星榜單的人氣值，從而提高明星榜單綜合排名。而作為選秀節目的粉絲，因為有「送偶像出道」的明確目標，打榜和投票也自然而然捆綁在一起。

應援站的「打投組」通過向粉絲「集資」獲取資金，用來購買各大平台帳號和贊助商產品，幫偶像刷票數、評論數、話題數。除了所謂的「數據維護」，集資款項的用途還包括支持明星所展開的各種花費，如送禮應援、餐食應援、活動應援、宣傳品製作、現場拍攝差旅費等。

雖然在粉絲看來，飯圈集資行為更像是一種「眾籌」和「捐款」，但集資金額之間的比拼，卻又被看成偶像「彰顯實力」之間的較量，甚至成為追星族的KPI。

最近一個例子就發生在4月10日，因為集資金額不達標，內地選秀節目《青春有你3》選手余景天的後援會要「懲罰」粉絲，懲罰內容包括購買售價2.22元起的虛擬數據、完成「反黑（粉）」任務等。此舉引起大批網民反感，不少人都認為這是一種病態追星和PUA粉絲的行為。雖然後援會事後強調「懲罰全憑自願」並承認措辭不當，但仍惹來官媒《人民網》對余景天後援會點名批評：

「用花錢來證明愛意、用數據來說明人氣、用打投來體現支持，讓追星變了味，也讓飯圈更受詬病。所謂的選秀跟打投，說白了是一場多方合謀對粉絲的圍獵。這次事件真真切切地提醒我們：是時候整治了。」

實際上，由於缺乏管理監督，飯圈集資在野蠻生長之下，此前早已惹出「粉絲打榜數據造假」、「負責人捲款跑路」、「青少年超額消費、借貸追星」、「貧困家庭的孩子為偶像一擲千金」等爭議，飯圈「圈錢」也就成為眾矢之的。

飯圈亂象之二：「互撕」罵戰

飯圈的罵戰大家早已司空見慣，男團女團的粉絲、兩位合作藝人的粉絲、明星夫妻的粉絲經常都會發生「罵戰」，從排位次序、捆綁營銷到蹭熱度、碰瓷，理由五花八門。當罵戰愈演愈烈之時，更要驚動偶像本尊出面平息。

為甚麼一言不合就「互撕」(互相揭短對罵)？只因在粉絲眼中，花費了如此多時間、精力和金錢去維護和支持偶像，有時連偶像本人都不被允許超越粉絲心中的「人設」形象，又怎能讓其他人指手劃腳、評頭論足？

每一個在網上提及和評價明星的普通網民，都有可能迎來粉絲的強行安利（推薦）、教育乃至謾駡，漸漸地，這些公眾人物的名字成為了一個個「不可說」。

粉絲們南征北討「控評、屠版」，罵戰橫掃社交網絡，再加上飯圈在敵對思維下推崇黨同伐異，自然延伸出不少網絡暴力事件。且諷刺的是，當粉絲們以「捍衛偶像形象」為名出征時，甚麼都沒做的偶像本人反而需要在罵戰中承擔形象受損的後果，去年圍繞內地男星肖戰發生的「2．27事件」正是一個典型案例。

飯圈亂象之三：私生飯騷擾

「私生飯」是粉絲中行為極端、作風瘋狂的一類群體，他們想要參與偶像明星的一切——「跟著他回家，和他坐同一個航班，陪他一起吃飯。」近幾年，一些瘋狂粉絲通過圍堵酒店、跟蹤、偷窺、安裝追蹤器等方式騷擾自己喜歡的明星，已屢見不鮮。這份可怕的「佔有慾」甚至被同屬一個後援會的「自己人」抵制，因此「私生飯」也不被承認是真正的「粉絲」。

明星私隱頻頻被洩露，除「私生飯」的參與外，還有網上兜售明星個人資料的賣家在推波助瀾。藝人的航班、通告、身份證、手機號碼等個人資料在網絡上明碼標價出售，卻難以制止，只能繼續助長「私生飯」的瘋狂行為。

儘管飯圈亂象叢生，但在社會公益事務上，這個在互聯網語境中成長起來的青年群體並非一無是處，例如有粉絲設立「愛豆」粉絲公益基金，營運一系列公益項目；還有粉絲以「愛豆」名義捐建希望小學，成立「公益應援個站」。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發期間，在武漢前線抗疫的95後、00後醫護人員，也是穿上防護服的「飯圈女孩」，這些都被看作是飯圈正向、積極的一面。

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文章授權轉載自《香港01》