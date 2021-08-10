談中俄聯合軍演 陸專家：需維護國家安全與利益

中俄正展開「西部‧聯合-2021」大規模聯合軍演。大陸專家劉軍表示，面對美國西方同盟在全球各地的聯合軍事演習，以及在全球挑釁並製造事端，中俄兩國必然要維護自身國家安全與國家利益，在上合組織範圍內按照上合憲章及相關軍事安全合作條約來聯合開展行動。

劉軍是華東師範大學國際關係與地區發展研究院院長，俄羅斯研究中心副主任，他近期在大陸鷹派官媒環球時報撰文作如上表示。中俄這一場在寧夏舉行的聯合軍演將於13日結束。

劉軍首先駁斥這場中俄聯合軍演並不是要介入阿富汗，並稱西方媒體這類渲染是錯誤的。

但他又說，這次的軍演是根據國際及地區安全形勢的變化，加強軍事合作與演練。「尤其是隨著阿富汗安全形勢的惡化，上海合作組織有義務加強軍事與安全合作，這也是『上海合作組織憲章』及相關條約所賦予的歷史使命。」

劉軍強調，面對美國西方同盟在全球各地聯合軍演，中俄及上合成員國應該團結起來，維護自身的國家安全及歐亞地區的安全穩定，堅決反對西方「只許州官放火，不許百姓點燈」的言論。

他還指出，還要做大做強中俄聯合軍事演習的力度與效果，體現中俄軍事合作及戰略協作的團結與強大力量。

劉軍表示，最近俄羅斯與中亞國家也正在舉行聯合軍事演習，與中俄演習一樣，這些演習也是為應對歐亞地區安全形勢變化所開展的努力。今年是上海合作組織成立20周年。面對新的國際及地區形勢的發展，上海合作組織可進一步發揮地區安全「穩定器」的作用。