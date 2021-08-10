【專家之眼】從全紅嬋的「貧窮」看兩岸敵意螺旋

大陸14歲女孩全紅嬋在跳水女子單人10公尺跳台決賽中，以三次滿分及總分均打破世界及奧運會紀錄的成績奪冠。她的故事包括了年輕、受訪時率真的回答，以及10個月內從省隊一路跳到奧運冠軍的努力、幸運與天份，但從綠媒網軍的渲染角度，卻看到了兩岸敵意螺旋繼續形成，與自身反思能力的不足。

說是敵意評論，因有過度推論的問題，更沒有建設性。他們大多是談中共以運動員表現搞國家宣傳，再從全紅嬋的貧窮出發，折射對大陸社會慘況的想像，以及運動員自小苦練，沒有靈魂的角度來論述。例如說中共已宣稱大陸解決了絕對貧困問題，但全選手家境不堪，使她為苦練，從沒去過遊樂園或動物園，努力的目的是為了給母親籌措醫療費用；或者引述少數外媒觀察選手在第2輪獲得滿分時，臉上沒有笑容，所以「中國的奧運，除了沒有靈魂的獎牌工廠外，很難看到其他東西。」

每個社會都有貧富、幸與不幸的故事。敵意評論重點在抹中共一把，卻沒把故事講清。執政者有權力被檢討剛好而已，中共醫療制度改革走向市場化造成很多問題，一些醫院為賺錢不顧醫德，確有實例，但這不是全選手家困頓的全貌。

例如台灣年輕人一直覺得養孩子很貴、生活難過所以不婚不生，而中共以前有一胎化政策，對農村與少數民族可稍微放寬，直到2015年底才擴及部分城市家庭，今年則鼓勵生育三孩。而全紅嬋家雖在農村，但她於2007年出生，還有四個兄弟姐妹，弟妹現在都已經大到可以進體校學跳水。再加上還有爺奶要養，這種家庭要能衣食無缺，不容易了。

至於評論她沒笑容，不能享受運動，媒體並沒有看穿人心的本事，標準看圖說故事，再瞧後面她拿獎純真的喜悅，只會讓讀者有無事生非之感。這些報導把選手表現與政治牽在一起，過度推論，只增加敵意螺旋出現。

其實全選手的遭遇，主要跟貧窮有關。然而，為生活所迫，從小投入運動領域，在世界各國體育界相當常見。就拿比對岸富足、更重視個人權益的台灣來說，此次奪牌選手，也有曾經住過工寮、睡過縣議會地板，甚至沒錢買早餐，該位選手之前受傷，卻在坐上救護車時忽然感到開心，「終於可以休息了」。

另位選手的貧窮情況也不遑多讓。她家是租住鐵皮屋，在國中階段也四處征戰，這次如果不是當地政府出手結合義工幫忙整修，外界還不知道她家需要增設衛浴、廚房及臥室，而從新聞畫面來看，就知道該名選手的家庭情況如何。

運動新聞之所以引人注目，是因為其中含有人類挑戰極限、激勵人心的元素。全紅嬋的故事一樣不缺。媒體其實可以選擇，謳歌人類的成就，甚或以台灣健保奇蹟為題，給對岸一些善意建議；而綠媒網軍對中共角色的批評，台灣一項不缺：搞大內宣、若非奪牌，選手家庭也不受政府照顧、選手訓練過度重視成績不管其他，更早已不是新聞。有思考能力的人只要稍微「反觀」一下，不會寫出這種報導。

還好此次兩岸的奧運奪牌選手，都展現了人性光明面與Happy Ending。台灣的選手每年贊助學弟妹經費與裝備、捐過救護車，並提到退休後想開早餐店，「希望讓學弟妹每天的第一餐充滿活力」；全爸爸不貪來路不明的慰問金，稱不能消費女兒的榮譽。中共官方、體育基金與贊助跳水隊廠商也應會給她不少獎勵金；全紅蟬不僅打破世界紀錄，也改善了家人生活，終於有錢替母親好好治病了。