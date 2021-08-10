長三角軌道交通標準實施

浙江省、上海市、江蘇省市場監督管理局聯合發布的長三角區域統一標準「市域（郊）鐵路客運服務規範」日前實施。這是長三角首個軌道交通相關的統一標準，有利提升市域（郊）鐵路運營服務質量，助力「軌道上的長三角」建設，助推長三角更高質量一體化發展。

中新社報導，市域（郊）鐵路指連接都市圈中心城市城區和周邊城鎮組團，為通勤客流提供快速度、大運量、公交化運輸服務的軌道交通系統。其主要布局在經濟發達、人口聚集都市圈內的中心城市，聯通城區與郊區及周邊城鎮組團，採取靈活編組、高密度、公交化的運輸組織方式，滿足1小時通勤圈快速通達出行需求。

作為軌道交通「四網融合」中「一網」的市域（郊）鐵路，具有「長距離、快速度、大運量、公交化、一體化」的技術特點，其客運服務難以套用現有的城際鐵路和城市軌道交通客運服務規範，此次實施的標準，規定了市域（郊）鐵路客運服務的總體要求以及從業人員、服務設施、服務質量、服務安全、服務環境、評價與改進等方面的技術要求，填補了中國大陸國內市域（郊）鐵路標準體系中客運服務方面的空白。