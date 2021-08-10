浦西第一高樓 徵集全球設計

號稱著眼全球視野、對標世界一流的「浦西第一高樓」上海北外灘480米新地標開發建設正式啟動。

中新社報導，北外灘作為規劃的「世界級會客廳」將要打造全球總部城、都市新標桿。地塊西鄰規劃中的中央綠軸，南側俯瞰黃浦江濱江景觀帶，堪稱「風水寶地」。按照「北外灘地區控制性詳細規劃」，該地塊規劃建設480米高度的「浦西第一高樓」，將與陸家嘴超高層建築群、外灘歷史建築群交相輝映。

上海實業、上海城投和上海建工聯合體上周已會同上海北外灘開發建設辦公室，就此地塊的北外灘91街坊建築概念方案設計進行公開國際方案徵集。本次方案將秉持高標準、嚴要求，層層選拔，優中選優。徵集活動自8月6日開始，先進行公開資格預審，擇優選取9名應徵人參加方案徵集活動。

入圍的應徵人將包含不少於3家承擔過前20名全球城市300米以上超高層地標性建築設計的設計單位。在前述正式徵集階段完成後，主辦方將從9方案中評選出4個候選優勝方案進行深化設計。最後從4個候選方案中角逐出1個正式優勝方案。

去年12月31日，上海市土地交易市場發布北外灘91街坊地塊出讓預申請公告，今年5月8日由上海實業、上海城投、上海建工以聯合體的方式競得。僅隔不到3個月，91街坊建築概念設計就進行了國際方案徵集。上海北外灘開發辦相關負責人表示，8月下旬將公示9名入圍應徵人名單並啟動方案設計，預計今年年底前確定最終優勝方案。