上海推中醫藥教改 中西醫並重

上海將探索院校教育和現代師承教育相結合新模式，在所有醫學院校的本科階段開設中醫的必修課程，臨床醫學專業主幹課程教材也應有效融入中醫特色理論與方法等，構建面向未來的中醫藥教育多元、開放、包容的新格局。

中新社報導，上海市教委、上海市衛生健康委、上海市中醫藥管理局聯合印發「關於深化醫教協同進一步推動本市中醫藥教育改革與高質量發展的實施方案」。

據此，上海將不斷優化中醫藥特色人才培養和評價體系，充分發揮中醫藥教育服務「健康中國」和中醫藥傳承創新發展的重要基礎性作用。

根據「實施方案」，上海將把「大醫精誠」貫穿中醫藥人才培養全過程，並放在首位，將推進中醫藥課程教材體系改革、探索院校教育和現代師承教育相結合新模式、建設中西醫結合人才培養高地、加強基層中醫藥人才隊伍建設、深化中醫藥國際交流與合作、加大中醫藥教育支持力度和加強政策機制保障等16個方面內容。

上海將重點支持上海中醫藥大學與中國中醫科學院合辦的中醫學專業本博連讀「屠呦呦班」，支持上海中醫藥大學與上海交通大學、華東師範大學聯合舉辦的本碩連讀中醫學「5+3」一體化專業，探索未來臨床科學家的成長路徑。

「實施方案」要求推動課程教學與傳統跟師的對接，實現「性化課程教學」的改革；同時拓寬高層次跨學科人才通過師承學習中醫的新路徑；要聯動長三角共同改革完善中醫住院醫師規範化培訓模式，完善相關培養模式改革。

在如何保持和發揮中醫藥特色方面，「實施方案」要求將中醫藥融入服務生命全周期的相關專業；進一步明確遵循中醫藥學術規律，探索多學科、多種類、多形式、個性化的代表作認定標準體系。

「實施方案」還提出要貫徹中西醫並重，加強中西醫結合人才的培養，在所有醫學院校的本科階段開設中醫的必修課程，增強對中醫藥學發展歷程、東西方醫學交流史、中西醫匯聚等內容的學習；臨床醫學專業主幹課程教材也應有效融入中醫特色理論與方法、現代研究、典型案例等內容。