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粵菜師傅名村 廣州選出10村
廣州市人力資源和社會保障局6日通報，廣州市遴選認定白雲區鳳和村、頭陂村，黃埔區麥村，花都區紅山村，番禺區沙灣北村，南沙區大穩村，從化區西和村、南平村，增城區蓮塘村、高灘村等10個村為「廣州粵菜師傅名村」。
中新社報導，廣州市針對「粵菜師傅」工程上游對接食材供應方，中游支撐粵菜餐飲業，下游連接文化旅遊，涉及農業生產、食品加工、餐飲零售、旅遊休閒、健康養生等產業聯動發展的特殊意義和輻射面廣、鏈入點多、聯動性強等特點，在全市7個涉農區部署開展「廣州粵菜師傅名村」培育認定工作。
廣州黃埔區新龍鎮麥村，村內有100多名粵菜師傅；南沙區大穩村近年來大力推廣疍家文化，傳承廣府糕點「撐粉」，並充分利用東湧河鮮獨有優勢，研發蟹黃豆腐、綠豆蓮藕等特色菜品。
白雲區頭陂村則以「尋味頭陂、粵食傳承」為主題，打造太和燒雞、山水豆腐等特色菜肴，其中太和燒雞入選「白雲十大金牌美食」、「白雲十佳農家手信」；白雲區人和鎮鳳和村村內環境優美，傳統嶺南民居建築保存狀況完好，以「嶺南民居+粵菜博物館」的形態，重點打造粵菜一條街，集粵菜餐飲大師技藝展示、文化展覽、餐飲消費於一體。
廣州市人社局有關負責人稱，2018年「粵菜師傅」工程實施伊始，廣州率先在從化西和村建立「粵菜師傅」培訓室，邀請「中國粵菜烹飪大師」任總顧問、國家職業技能競賽裁判員作為負責人。
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