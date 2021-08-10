平潭旅遊島五周年 兩岸文旅融合拓展

在福建省平潭綜合實驗區，143名台灣導遊通過換證考核取得福建省台灣導遊專用證，101名台灣導遊通過採信認證獲得執業資格，旅遊文體領域就業創業台胞約有3000多人。

中新社報導，平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局局長陳道金日前在平潭國際旅遊島五周年建設成果新聞通報會披露了上述消息。這是平潭國際旅遊島建設五年來兩岸文旅融合深度拓展的具體體現。

2016年8月，大陸國務院批復「平潭國際旅遊島建設方案」，平潭島成為繼海南島之後的中國第二個國際旅遊島。5年來，平潭國際旅遊島建設全面推進，取得了初創期的歷史性成效，昔日無名海島已然蛻變成旅遊熱島。

陳道金表示，在深入拓展兩岸文旅融合方面，平潭打造兩岸旅遊共同市場，引進台灣知名團隊參與平潭旅遊規劃策劃、項目建設、運營管理，加強常態化交流合作，尤其是在鄉村旅遊、民宿經營、文創開發方面加強常態化就業合作。「平潭已初步成為兩岸旅遊的共同家園」。

平潭島上，華僑城歡樂南島、南寨山文旅綜合體、世茂海峽戀島、南北街文化街區改造等標誌性項目正加快推進，國際郵輪港、國際演藝中心、國際會展中心、國際南島語族、國際高端酒店、國際旅遊度假區等項目也在加快建設。

隨著國際旅遊島建設的推進，平潭獨具特色的旅遊產品體系基本形成，2019年旅遊業增加值占全區生產總值比重達到9.03%，第三產業增加值比重由2015年的50.2%提高至2020年的60%，基本實現了既定的國際旅遊島2020年第一階段目標。

從旅遊體量看，「平潭國際旅遊島建設方案」獲批以來，平潭累計接待遊客2433.06萬人次，實現旅遊收入246.01億元（人民幣，下同），年均增速分別為12.2%、12.8%，均居福建全省前列，五年遊客接待量、旅遊收入分別相當於前十年的2.6倍、11.4倍。

「平潭已經從傳統觀光旅遊向休閒度假旅遊、從單一景區景點旅遊向綜合性旅遊目的地轉變，全域旅遊發展格局已初步形成」。平潭綜合實驗區黨工委委員、管委會副主任吳禮源說。

隨著世界最長最美跨海公鐵大橋建成通車，平潭已邁入高鐵時代，平潭到台灣北、中、南部客貨運航線實現全覆蓋；島內以高鐵中心站為交通紐帶，有序推進環島生態廊道及通景路、環景路建設，遊客遊覽更加便捷。

據平潭綜合實驗區統計，今年上半年，平潭接待遊客386.81萬人次，旅遊收入30.30億元，比去年同期分別增長163.8%和176.0%，比2019年同期分別增長72.7%、31.1%。

其中，五一假日期間接待遊客58.34萬人次，單日最高接待遊客量超16萬人次，創下歷史新高。