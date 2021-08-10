山西陽泉／忠義藏山 三晉歷史文化名山

三晉門戶、山西省東部的陽泉市，古稱「漾泉」，是一座充滿魅力的山水城。在陽泉北60公里太行山西麓的重巒疊嶂中，有一座風光綺麗的歷史文化名山－藏山，因春秋時期藏孤救趙而得名，距今已有2600多年歷史，是三晉歷史文化第一名山，更是中華民族忠義文化的發祥地。

藏山因藏孤、救孤、育孤而得名。

藏山古名盂山，位於陽泉盂縣城北18公里處萇池鎮，北倚五台山，此山是《趙氏孤兒》故事發源地。《趙氏孤兒》是中國古典十大悲劇之一，曾被法國文豪伏爾泰改編為話劇《中國孤兒》，1755年8月在巴黎上演，盛況空前。

藏山十景，景景皆美。

據《史記》記載，西元前597年，奸臣屠岸賈妄圖獨攬晉國大權；晉景公受其蒙蔽，寵信於他，以桃園弒君的惡名強加於上卿趙盾，致使趙盾一家300餘口被滿門抄斬。唯趙盾兒媳莊姬公主懷有身孕，逃回娘家晉王宮，生下趙家唯一的後代趙武（趙氏孤兒）。

藏山：中華民族忠義文化的發祥地。

屠岸賈不甘心，定要斬草除根，眾義士捨生取義，程嬰捨子、公孫杵臼捨命保忠臣之後。為躲避屠岸賈的追殺，程嬰攜趙氏孤兒千里迢迢逃往盂山藏身避難15年，才保下趙氏一脈。景公得知實情，最終為趙家平反昭雪。後人將盂山改為藏山，藏山因藏孤、救孤、育孤而得名。這段可歌可泣的歷史，讓藏山煥發出別樣的光彩。

程嬰救孤，千古忠義。

藏山入口處，有「龍鳳松」。龍松彎曲盤虯，若躍躍騰飛；鳳松嫋娜亭立，欲凌空翱翔。藏山北嶂石削為屏，崖下深邃，依崖建造藏山祠，規模宏大，由文子祠、寢宮、藏孤洞、梳洗樓、八義祠、報恩祠、啟忠祠組成，氣勢極其雄偉。主體建築文子祠，山上有十景，奇麗壯觀。

藏孤勝境

東峰山崖半壁處有「日落晚照」勝景，每當夕陽西下，斜輝返射，山壁燦爛如金，煞是壯觀。「飛岩樓」橫臥於巉岩峭壁的半山崖，為雙層木樓，典雅富麗。登臨此樓，但見青峰林立，飛鳥啼鳴，山響谷應，置身其間，有飄飄欲仙之感。