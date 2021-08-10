山西陽泉／陽泉名勝 冠山 古蹟薈萃 山石秀麗

陽泉平定縣境內，名勝古蹟眾多；縣城西南著名的歷史文化名山－冠山，以「古木、奇石、書院」三絕享譽三晉。

「空山雲雨不時來，亂響飛泉噴石隈。黑霧蒼茫俄頃過，青天金碧忽然開。」這是明末清初醫學家、書畫家傅山的《冠山雨中三章》中的詩句，描寫的就是雨中冠山美景。自古以來，平定有八景，「冠山雨過」便是其中之一。冠山山石秀麗、狀若戴冠，因此得名「冠山」。

冠山懸崖峭壁隨處可見，蒼松翠柏遍野皆是，清泉環山流，道路蜿蜒曲折，金、元、明、清歷代古建築點綴其間；還有古寺、書院、石峒亭閣、喬宇詩碑、傅山篆刻等古蹟，是平定這個「文獻名邦」古蹟薈萃之地。

冬日的冠山書院，靜謐安祥。

冠山初有名聲，要追溯到唐宋，元明時期名聲愈發顯赫。據史料記載，千百年來，古人在冠山上建過幾處書院，卻只有冠山書院的主要建築保存了下來。冠山書院靠山臨谷，建於冠山腹部。穿過漢白玉石坊，便進入書院。大門上寫有「文獻名邦有材於斯書院為盛」，門額上寫著「崇古冠山書院」。內院正面有五眼窯洞，這是有講究的。居中一明兩暗稱「崇古洞」，居台階之上。台階下一側有南窯三眼，一側有北窯三眼，均是一明兩暗。相傳，元代呂思誠、明代喬宇曾在此讀書。此外，明末清初的醫學家、書畫家傅山，也曾在冠山隱居。

從冠山書院出來，轉過彎，一組砂石質地的石窟出現在山腰上部，那就是「夫子洞」。夫子洞鑿於巨石之上，洞內有幾座雕像，居中的是孔子像，左右是弟子顏回和曾參，面相飽滿，衣飾線條流暢，是十分精美的儒家石窟雕像。

景區東側的資福寺，宏偉壯麗。清光緒版《平定州志》記載，寺院興建於元代至順辛未年。相傳古人創建寺廟，祈求佛陀資福於人，故名資福寺，是一座歷史悠久的古剎。