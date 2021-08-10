山西陽泉／墨香書法村三都村 城市後花園桃林溝

陽泉市郊區蔭營鎮的三都村，有近2000年歷史，全村共有3000多人。該村由於地勢較低，地下水一年四季長流不息，古時被稱為平定州的「賽江南」，是避暑消夏的好去處。而這座村子被人們津津樂道另一原因，它是有深厚文化底蘊的「書法村」。

書法文化，是三都人珍視的傳統文化。

放下鋤頭，握起筆頭。在三都村，這樣的畫面隨處可見。這裡的村民，不論男女老少都有共同的愛好－書法。書法文化作為三都人珍視的傳統文化，潛移默化地影響著村民的文化修養和精神面貌。在三都村，小吃鋪、理髮店、文化活動中心、幼稚園，處處有書法作品的影子。行書、草書、隸書、楷書……，隨處可見的書法元素，成了村子一道獨特的風景線。農家飄出的墨香，溢滿了三都村的街巷。

桃林溝村全景

2014年，三都村被評為「陽泉書法之村」。一筆一畫傳承，一撇一捺立人。書法，讓三都村充滿了文化韻味。

也是在陽泉市郊區，平坦鎮的桃林溝村，被陽泉人稱為「城市後花園」。有趣的是，上世紀90年代的桃林溝村，原本沒有桃林，不少到村裡來的客人好奇村名的由來。於是，2000年起，村民從「桃」字入手，開始打造千畝桃園。在起初的650畝桃林的基礎上，桃林溝村逐年擴大種植規模、豐富桃樹品種，還建起了葡萄園，苗木花卉種植基地等。以桃為媒發展起來的桃林溝村，成為中國美麗休閒鄉村。