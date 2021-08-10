聽新聞
test
0:00 / 0:00

山西陽泉／墨香書法村三都村 城市後花園桃林溝

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
「城市後花園」桃林溝村
「城市後花園」桃林溝村

陽泉市郊區蔭營鎮的三都村，有近2000年歷史，全村共有3000多人。該村由於地勢較低，地下水一年四季長流不息，古時被稱為平定州的「賽江南」，是避暑消夏的好去處。而這座村子被人們津津樂道另一原因，它是有深厚文化底蘊的「書法村」。

書法文化，是三都人珍視的傳統文化。
書法文化，是三都人珍視的傳統文化。

放下鋤頭，握起筆頭。在三都村，這樣的畫面隨處可見。這裡的村民，不論男女老少都有共同的愛好－書法。書法文化作為三都人珍視的傳統文化，潛移默化地影響著村民的文化修養和精神面貌。在三都村，小吃鋪、理髮店、文化活動中心、幼稚園，處處有書法作品的影子。行書、草書、隸書、楷書……，隨處可見的書法元素，成了村子一道獨特的風景線。農家飄出的墨香，溢滿了三都村的街巷。

桃林溝村全景
桃林溝村全景

2014年，三都村被評為「陽泉書法之村」。一筆一畫傳承，一撇一捺立人。書法，讓三都村充滿了文化韻味。

也是在陽泉市郊區，平坦鎮的桃林溝村，被陽泉人稱為「城市後花園」。有趣的是，上世紀90年代的桃林溝村，原本沒有桃林，不少到村裡來的客人好奇村名的由來。於是，2000年起，村民從「桃」字入手，開始打造千畝桃園。在起初的650畝桃林的基礎上，桃林溝村逐年擴大種植規模、豐富桃樹品種，還建起了葡萄園，苗木花卉種植基地等。以桃為媒發展起來的桃林溝村，成為中國美麗休閒鄉村。

三都村：具深厚文化底蘊的「書法村」。
三都村：具深厚文化底蘊的「書法村」。

桃園 傳統文化 地下水

延伸閱讀

桃園市立美術館「橫山書藝獎」打開書法國際交流的平台

中華弘道書學會 台中屯藝中心展出作品147件

台南2師退而不休扎根藝文教育 獲全國教育奉獻獎

酈英傑離台 AIT：任內為雙邊關係盡心盡力

相關新聞

平潭旅遊島五周年 兩岸文旅融合拓展

在福建省平潭綜合實驗區，143名台灣導遊通過換證考核取得福建省台灣導遊專用證，101名台灣導遊通過採信認證獲得執業資格，...

浦西第一高樓 徵集全球設計

號稱著眼全球視野、對標世界一流的「浦西第一高樓」上海北外灘480米新地標開發建設正式啟動。

粵菜師傅名村 廣州選出10村

廣州市人力資源和社會保障局6日通報，廣州市遴選認定白雲區鳳和村、頭陂村，黃埔區麥村，花都區紅山村，番禺區沙灣北村，南沙區...

韶關丹霞機場 開始飛行校驗

廣東韶關丹霞機場8日起開始飛行校驗。

山西陽泉／平定刻花瓷之鄉

刻花瓷是中國傳統陶瓷中的珍品。山西平定刻花瓷歷史悠久，以獨特的材質、複雜的燒製工藝和古樸自然的藝術風格而名揚天下。一件件...

山西陽泉／墨香書法村三都村 城市後花園桃林溝

陽泉市郊區蔭營鎮的三都村，有近2000年歷史，全村共有3000多人。該村由於地勢較低，地下水一年四季長流不息，古時被稱為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。